Le conseil d'administration extraordinaire de Naval Energies, réuni le 25 juillet, a décidé de mettre fin aux activités liées à l'hydrolien. L'usine Open Hydro, filiale irlandaise du groupe, basée à Cherbourg a pourtant été inauguré le 14 juin dernier, soit il y a un mois tout juste. Dans un communiqué, Naval Energies justifie cette décision par l'absence de débouchés commerciaux. "Le marché pour l'hydrolien se ferme [...]. Le décalage entre l'offre technologique et la demande du marché ne permet pas à l'industrie de financer seule les développements des marchés de production d'électricité."

Naval Energies parle d'un "arrêt brutal de la production", alors que deux hydroliennes étaient en cours de fabrication à Cherbourg, l'une pour le Canada, l'autre pour le Japon. Autrement dit, "l'usine va fermer", indique les services de communication. Neuf personnes travaillaient sur le site de 5.500 m², qui avait vocation à produire 25 hydroliennes par an. Pour les salariés, Naval Energies réfléchit à des solutions de reclassement d'urgence.

Les réactions des élus locaux sont très dures vis-à-vis du gouvernement. Le président de la région Normandie Hervé Morin estime que "le gouvernement est sourd aux demandes de l'industrie et des élus. Chaque fois que j'ai évoqué le sujet avec le gouvernement, Nicolas Hulot m'a dit qu'il ne voyait pas bien comment on pouvait bâtir un projet de ce genre".

On est dans un pays assez incroyable. On a totalement raté le solaire, on a décidé de l'éolien en mer il y a dix ans, on a toujours rien vu venir, et là on avait une chance liée à notre géographie et une fois de plus, la France renonce à porter l'émergence d'une filière industrielle", Hervé Morin