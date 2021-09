Naval Group Cherbourg : « pas de promesse, mais un engagement fort pour trouver une place à chacun »

Près de deux semaines après la fin brutale du contrat avec l’Australie, Naval Group se réorganise en urgence. Des entretiens sont en cours avec les 500 salariés cherbourgeois qui travaillaient sur le dossier australien pour tenter de leur trouver une solution dans le groupe. Jean-Luc France, le directeur du site Cherbourgeois de Naval Group a fait le point ce lundi matin sur France Bleu Cotentin :

« L’enjeu, c’est de trouver une place pour chacune et chacun. On est parti sur un accompagnement extrêmement fort sur le site pour que l’ensemble des salariés puissent retrouver une place au sein du groupe ».

Cette réorganisation permettra-t-elle d’éviter les licenciements ? « Pas de promesse, mais un engagement fort de la direction du site et du groupe pour trouver une place à chacun », précise Jean-Luc France.

"Extrêmement attentif" à la situation des sous-traitants

Le directeur de Naval Group Cherbourg est également revenu sur la situation des sous-traitants, fortement impactés par la fin de ce contrat. « La situation est différente pour chacun. Certaines structures de partenaires sont importantes et sont capables de repositionner leur personnel. On est extrêmement attentif aux petites structures. D’abord parce que ce sont des gens qui se sont engagés et parce que ce sont des compétences dont on a besoin pour les programmes futurs. »