Naval Group : "des dizaines d'emplois" impactés à Lorient après l'abandon du contrat australien

"Il y a une grosse inquiétude. Les salariés ne parlent que de ça", constate Robert Hénault, secrétaire national UNSA pour Naval Group. Depuis l'annonce par l'Australie de l'abandon de son contrat avec le constructeur pour la livraison de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle, le site lorientais de Naval Group se fait du souci. En effet, "c'est le siège de la branche ingénierie du groupe, qui était évidemment investie sur ce contrat", rappelle Robert Hénault. "Jusqu'ici, c'était essentiellement pour des études, mais on pouvait espérer à terme des retombées de production pour le site également".

Plusieurs dizaines d'emplois menacés ?

Les salariés ont reçu pour consigne de ne pas s'exprimer sur le sujet. Mais certains glissent quand même être "dans le flou et l'attente". "On aurait préféré entendre d'autres nouvelles ce matin", lâche l'un d'eux. Le site lorientais de Naval Group, c'est "3.500 à 4.000 emplois directs et indirects", note Robert Hénault. "Or, il y a déjà un problème d'activité sur le site. Il n'y a pas assez de travail pour tous actuellement, et ce contrat devait garantir le plein emploi aux Lorientais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?"

On est résilients, on a d'autres contrats, mais le site de Lorient va souffrir

Le délégué syndical estime à "plusieurs dizaines, voire cent ou deux cent" le nombre d'emplois directs menacés sur le site. "La perte d'un tel contrat pour une entreprise, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact, on s'attend maintenant à un rétrécissement de la masse salariale."

Moins d'impact à Brest

"Il faut très vite qu'on identifie l'impact économique et social, et les mesures que l'entreprise va mettre en œuvre pour gérer ça", ajoute Robert Hénault. "Plus particulièrement pour Lorient, on a une baisse d'activité pendant trois, quatre ans, comment on va gérer ça ? On peut comprendre que la direction n'ait pas encore de réponse. Mais elle devra nous en apporter rapidement."

Sur le site de Brest, l'impact devrait être moindre. "30 équivalents temps plein sont dédiés à ce contrat sur 3.000 salariés", estime Thierry Bramoullé, secrétaire de la section CFDT de Naval Group. "On s'engage maintenant à suivre le redéploiement de ces personnes sur d'autres postes".