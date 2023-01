Naval Group recrute aussi en Charente

Naval Group recrute tous types de profils, du niveau Bac professionnel au diplôme d'ingénieur. Ce sont les métiers de la chaudronnerie, du soudage, de l'usinage qui sont les plus demandeurs. Mais aussi les métiers liés aux matériaux composites, et les métiers du numérique. Mais le recrutement ne se fait pas si facilement, d'où l'importance de cette campagne de communication. Ce sont les métiers industriels qui sont des freins pour trouver des recrues. Naval Group lance un appel aux personnes intéressées pour les former sur plusieurs années. Un millier de salariés travaillent actuellement chez Naval Group à Ruelle, avec une progression continue de 2 à 3% par an. On peut s'informer et postuler sur le site internet www.naval-group.com

Solange Joie, directrice des ressources humaines chez Naval Group à Ruelle © Radio France - Pierre MARSAT

