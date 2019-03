Naval Group "un recrutement par jour sur le site cherbourgeois en 2019 "

Cherbourg, France

Naval Group à Cherbourg organise un nouveau job dating ce vendredi 29 mars 2019, le troisième du genre en 3 ans. 80 candidats sont présélectionnés sur 860 candidatures reçues et ils seront reçus sur le site cherbourgeois pour une demi journée

La Directrice des ressources humaines sur le site de Naval Group à Cherbourg Peggy Zurlinden, invitée de la matinale de France Bleu Cotentin

Comment s'explique ce succès ?

_"_C'est notre troisième opération de ce type. Nous commençons à être connus. Et nous avons un produit qui peut faire briller les yeux et qui est exceptionnel en terme de technologies. Nous avons aussi différents atouts et métiers et un développement des collaborateurs qui est possible au sein de l'entreprise. L'ensemble de ces atouts font que Naval Group attirent des collaborateurs dans toute la France.

Sur les 80 candidats aujourd'hui, 35 % viennent en dehors de la Manche. "

Un job dating qui vise cette fois les techniciens

"

Sur les dernières opérations on avait ciblé les ingénieurs et les ouvriers. Sur 2019, 100 postes de techniciens sont à pourvoir à Cherbourg : techniciens d'études, d'industrialisation ou de production.

Nous recherchons différents profils, des jeunes sortis d'école à d'autres ayant déjà une expérience. De toute façon les compétences en sous-marins il faut les travailler sur place et on les accompagne ici, avec des formations sur place pour les métiers plus spécifiques"

Quid des difficultés de recrutement ?

"Il y a une dynamique positive dans le Cotentin depuis plusieurs mois donc on a plus de facilités à attirer du monde sauf sur des métiers plus spécifiques. Moi je me réjouis aussi de la dynamique et des recrutements dans les autres grands groupes c'est un atout, ça donne des opportunités aussi aux conjoints des candidats. Sur les 80 personnes reçues aujourd'hui, un tiers pourrait être recruté à l'issue du job dating. Mais sur les 860 candidatures reçues, certaines personnes seront recontactées pour d'autres postes. Ce sont 300 personnes qui seront recrutées en 2019, c'est quasiment une personne par jour. Et en 2018 nous avons déjà embauché 350 personnes. "