Naves : l'atelier de découpe, en liquidation judiciaire depuis avril, a trouvé un repreneur

C'est le soulagement à Naves, en Corrèze. L'atelier de découpe, placé en liquidation judiciaire depuis le mois d'avril a trouvé un repreneur. Le Tribunal de Commerce de Brive a validé, mercredi 14 juin, l'offre de reprise d'un entrepreneur du Lot.

Conserver les valeurs de l'atelier

Une très bonne nouvelle pour Tulle Agglo, propriétaire des murs. Notamment parce que ce repreneur s'engage à conserver l'esprit de la SAS Paysans Coeur de Corrèze, qui a créé l'atelier de découpe. "C'est à dire de faire travailler les agriculteurs locaux, en circuits courts, éventuellement pour la restauration collective des communes de l'agglomération", détaille Bruno Fleury, élu en charge de l'agriculture et des circuits courts au sein de la communauté de communes.

Autre bonne nouvelle, pour l'élu : ce repreneur souhaite élargir le champ de recrutement de ses clients et de ses fournisseurs, y compris dans le nord du Lot.

"On a l'assurance d'avoir un repreneur solide"

Cette reprise de l'Atelier découpe signifie également, pour les collectivités, un retour sur investissement. "Pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir, bien sûr, récupérer la mise et les remboursements du crédit-bail, explique Bruno Fleury. Donc maintenant, on a l'assurance d'avoir un repreneur solide, qui va pouvoir relancer l'activité. Et l'Agglomération verra rentrer les montants des loyers de ce bâtiment."

Le premier objectif pour ce repreneur est de récupérer l'agrément sanitaire européen, pour ensuite pouvoir valoriser les carcasses.