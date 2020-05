Navette Bordeaux-Paris : "Sa fermeture entraînerait un nouveau Ford" estime le maire de Mérignac Alain Anziani

Alain Anziani ne décolère pas. Depuis l'annonce de Bruno Le Maire - conditionnant le prêt de 7 milliards que l'Etat pourrait accorder à Air France à la fermeture de certaines lignes intérieures, dont la Bordeaux Paris - le maire PS de Mérignac s'est lancé dans une intense action de lobbying après du gouvernement. Il vient d'envoyer une lettre ouverte co-signée par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Patrick Seguin, le maire de Bordeaux Nicolas Florian, le président de Bordeaux Métropole Patrick Bobet, et le président du Conseil Régional Alain Rousset.

Une décision totalement déconnectée de la réalité

Dans ce courrier, l'élu de Mérignac parle d'une annonce qui s'est faite sans consultation, et qui est en plus selon lui déconnectée de la réalité économique du tissu bordelais et girondin.

Ce ne sont pas les amoureux qui vont en weekend à Paris qui prennent cette ligne mais les salariés et les patrons qui ont besoin de faire l'aller-retour dans la journée - Alain Anziani

Un argument repris par le président de la CCI Patrick Seguin, qui rappelle que la navette relie en direct 2 gros bassins aéronautiques. "Dire à tous ces gens d'aller à la gare pour prendre des TGV déjà bondés, cela n'a pas de sens!" s'exclame-t-il. Cette filière aéronautique rassemble près de 300 entreprises et représente 35 000 emplois dans la région. "Et beaucoup", poursuit-il "iront ailleurs à Toulouse ou Montpellier, si cette navette ferme".

La crainte d'un nouveau séisme Ford

Une crainte de délocalisations en chaîne partagée par le maire de Mérignac qui va même lui beaucoup plus loin. "Nous avons tous en tête ici l'exemple de Ford. Et bien je crains un séisme économique et social plus plus progressif sur plusieurs années mais qui a terme sera beaucoup plus dévastateur pour l'économie métropolitaine".