NBC-Sys doit ouvrir sa nouvelle unité de production à Saint-Étienne le 2 mai

Huit postes sont à pourvoir en ce moment chez NBC-Sys, à Saint-Chamond et à Saint-Étienne. L'industriel qui produit les masques à gaz des armées françaises, ainsi que des systèmes de filtration NRBC (Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique) pour véhicules est confronté à une forte hausse des commandes, en raison de la volonté des armées d'améliorer leur équipement face à aux risques NRBC.

Plus d'un million de masques à gaz produits

"On prévoit une hausse du chiffre d'affaire de 30% cette année", confirme Jean-Marie Mathelin, directeur général délégué de l'entreprise fondée en 1951, en précisant qu'il n'y a aucun lien avec le conflit en Ukraine. "La croissance sur le risque NRBC date de bien avant la guerre en Ukraine; on produisait déjà beaucoup avant la crise et on continue à produire", assure-t-il. Pour preuve : le cap du million de masques à gaz produits a été franchi en 2021. La même année, l'entreprise a mis en service une ligne automatisée de haute technologie pour la fabrication de cartouches filtrantes pour ses masques.

NBC-Sys a dépassé en 2021 le cap du million de masques à gaz produits. © Radio France - Tifany Antkowiak

Le dernier outil censé prolonger cette phase de développement pour NBC-Sys est le lancement d'une nouvelle unité de production, à Saint-Étienne, sur un site qu'occupait d'ailleurs déjà l'entreprise par le passé (avant 1999), dans le secteur de l'ancienne manufacture d'armes stéphanoise. La dizaine de salariés qui doit y travailler au démarrage prendra possession des lieux le 2 mai. "Pour accompagner la forte croissance du chiffre d'affaire, on ouvre une deuxième usine de productions sur laquelle on délocalisera toute l'activité de protection NRBC des véhicules, pour garder à Saint-Chamond la protection individuelle, donc les masques à gaz et les produits de décontamination", précise le directeur général délégué de NBC-Sys. Les systèmes dédiés aux véhicules équipent les blindés construits par Nexter, dont NBC-Sys est une filiale.

Une nouvelle génération de masques à gaz en développement

L'entreprise, qui travaille aussi bien sur la détection, la protection et la décontamination NRBC, fabrique également des cagoules de protection pour les populations et des kits de détection biologique, dont les commandes ont augmenté, notamment avec l'organisation en France de grands événements comme le Mondial de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024. La sécurité civile notamment en a besoin. Mais le principal client de NBC-Sys reste l'armée française, qui représente 80% des commandes.

L'industriel couramiaud travaille d'ailleurs à la conception de la nouvelle génération de masques à gaz qui équiperont les militaires français. Les premiers prototypes doivent être présentés cette année, la production est prévue après 2025. Avec ces projets, NBC-Sys pourrait encore étoffer ses effectifs ces prochaines années. 85 personnes travaillent sur le site de Saint-Chamond actuellement, et l'entreprise prévoit d'arriver à 90 à 95 salariés d'ici la fin de l'année 2023.