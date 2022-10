"On ne lâchera rien" : sur le site de Bordes, la grève continue chez Safran et Daher

Nouvelle journée de mobilisation ce mardi 25 octobre sur le site Safran (ex-Turboméca) à Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques. Des salariés du constructeur aéronautique sont toujours en grève, depuis le lancement du mouvement jeudi 20 octobre, pour réclamer des augmentations de salaire qui suivent l'inflation. A leurs côté, pour leur 3e jour de mobilisation, des employés de Daher, le sous-traitant de Safran, étaient encore une fois présents. En tout, entre 400 et 450 grévistes se sont rassemblés sur le site ce mardi matin selon les syndicats.

Colère et détermination chez les salariés de Daher

Chez Daher, ils sont 90% à être en grève sur les sites de Bordes, Tarnos (Landes), Bordeaux et Rosny-sur-Seine (Yvelines). "On ne peut pas continuer à vivre avec nos petits salaires" déplore Muriel, qui travaille depuis 25 ans chez le sous-traitant, où le salaire médian atteint les 1 600 euros brut par mois. "Ce qui est difficile surtout, c'est de ne pas être reconnu pour le travail qu'on fournit tous les jours. Certes nous sommes des sous-traitants, mais ça ne se résume pas à pousser des palettes. On utilise des logiciels, on manipule des pièces qui vont ensuite sur des hélicoptères".

Ils étaient entre 400 et 450 selon les syndicats à s'être rassemblés sur le site de Bordes © Radio France - Flore Catala

Les salariés de Daher demandent 5% d'augmentation. "Je pense qu'on est pas trop gourmands" indique Serge, employé par le sous-traitant depuis 18 ans. "On demande 150 euros brut pour chaque salarié. On va aller jusqu'au bout, on ne lâchera rien, quitte à perdre beaucoup". D'autant que les grévistes de Daher bénéficient du soutien de ceux de Safran, tous animés par le même sentiment d'injustice : les syndicats pointent du doigt le fossé entre une entreprise qui se porte bien et fait des bénéfices, et des salariés dont le salaire ne bouge pas.

