Ne pas contrôler ou perdre les habitués : le dilemme du pass sanitaire pour les cafetiers provençaux

Fini la tolérance, on ne peut plus se passer du pass sanitaire pour aller boire un coup en terrasse. Dans certains villages provençaux, cette règle est synonyme de coup dur pour les cafetiers : plus de la moitié de leur clientèle sont des habitués, certains refusent de se faire vacciner.

Que devient l'habituel double expresso de 6h30, accompagné du journal et du croissant ? En théorie, sans pass sanitaire, celui-ci n'est plus qu'un doux souvenir depuis lundi dernier. En pratique, de nombreux cafetiers passent outre la mesure, notamment pour leurs habitués. Anthony l'avoue, depuis une semaine, il a bien du mal à contrôler le pass sanitaire. "Il y a beaucoup de clients qui s'assoient sans se soucier de s'il faut le pass. Alors on explique que cette fois ça passe mais qu'il le faudra la prochaine fois, on essaie de faire de la pédagogie même si on ne comprend pas l'utilité de cette mesure dans une brasserie comme celle-ci, avec peu de monde", témoigne ce serveur de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône).

L'indulgence, s'il vous plaît !

Sur la terrasse de la brasserie de l'hôtel de ville, deux amies savourent une boisson après plusieurs échecs. "On s'est fait refoulé d'un restaurant tout à l'heure, parce qu'on a pas le pass. Là le monsieur nous a dit que c'était bon donc on en profite", témoigne Arlette : elle se sent exclue depuis l'instauration de la mesure, le 9 août dernier.

"Depuis lundi, on a voulu aller au ciné mais on a annulé, on se fait jeter des restaurants, alors on prend la voiture et on cherche des places comme ça. C'est excluant, c'est ça la France ? Et bien moi je reste sur mon canapé avec Netflix alors", lance cette soignante anti-pass sanitaire.

Des habitués loin d'être des afficionados du vaccin

Dès ce lundi 16 août, après plusieurs rappels de la gendarmerie, Anthony contrôlera toute sa clientèle, ce qui pose soucis aux habitués de la brasserie provençale. "Le problème c'est qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils nous disent qu'ils ne viendront plus et on va perdre tout cette clientèle jusqu'à la fin de la mesure", se désole le serveur.

À quelques kilomètres de là, dans un autre village près d'Aix-en-Provence, un patron de bar explique hors micro qu'il ne contrôlera pas le pass même au-delà de la période de tolérance car ça serait un suicide économique selon lui. "Je leur dis quoi à mes clients ? Ne venez plus, allez voir ailleurs ? Je ne peux pas me permettre de dire à la moitié de ma clientèle de partir, on est pas dans une grande ville ! Là-bas ils s'en foutent, il y a un tel brassage de population qu'ils peuvent compenser", explique-t-il à notre journaliste.