"On ne peut pas continuer comme ça" : les retraités dans la rue à Limoges et à Tulle

Environ 150 retraités ont défilé dans les rues de Limoges et presque autant à Tulle ce vendredi matin, dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation pour une revalorisation des pensions. Dans les cortèges, tous ressassent leurs difficultés et les sacrifices quotidiens face à un pouvoir d'achat en berne.

Dans le cortège Limogeaud, Colette témoigne : "Ça fait presque dix ans que je suis à la retraite et ma pension n'a pas augmenté, elle a même baissé ! On ne peut pas vivre comme ça, car toutes les charges augmentent et notre pouvoir d'achat est constamment en baisse." Difficile, voire impossible dans ces conditions d'aider les enfants ou les petits-enfants regrette cette grand-mère. A ses côtés Anne-Marie compte aussi chaque sou, d'autant plus suite à la nouvelle hausse des tarifs du gaz de 12,6% ce vendredi. Ainsi, malgré la baisse des températures, elle n'a toujours pas rallumé son chauffage, "parce qu'il faut faire des économies, donc on attend au maximum."

Comment payer la maison de retraite dans quelques années ?

Colette s'interroge aussi pour son avenir. "Comment on va faire pour notre fin de vie ? Vous n'avez pas d'Ehpad à moins de 2.000 euros et même avec des retraites de fonctionnaires, on n'y accède pas." Les retraités demandent notamment l'indexation des pensions sur l'inflation. C'est indispensable pour Luc, un autre retraité scandalisé et choqué par les situations de grande précarité évoquées par certains manifestants. "Croyez-moi, j'en tiendrais compte pour la prochaine élection présidentielle."