Pendant le confinement dû à l’épidémie de coronavirus, l'économie creusoise tourne au ralenti. De nombreuses entreprises ont cessé leur activité pour protéger leurs salariés et font des démarches pour obtenir les aides et indemnisations promises par l'État.

"On ne peut pas produire à n'importe quelle condition" pendant l'épidémie alerte la CCI de la Creuse

Photo d'illustration à Lorient. En Creuse, plusieurs chantiers de BTP sont l'arrêt à cause de l'épidémie selon la CCI.

Après avoir déclaré la "guerre" sanitaire contre le coronavirus en début de semaine, le président de la République a exhorté jeudi 19 mars les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité "lorsque cela est possible, dans le respect des règles de sécurité sanitaire".

Philippe Daly, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, nuance sur France Bleu Creuse. Dans le département, beaucoup d'entreprises ont choisi de ne pas prendre de risque face aux enjeux sanitaires :

On ne peut pas produire à n'importe quelle condition. Il faut assurer une activité économique, certes, mais avec une obligation de moyens et de prudence en prévenant l'ensemble des salariés sur tout risque de contamination. Si cette condition n'est pas remplie, il y a un risque important sur le plan civil et pénal que le chef d'entreprise ne doit pas prendre.

Philippe Daly assure que dans le BTP des entreprises creusoises ont décidé d'arrêter leur activité pour protéger leurs salariés ; beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. "D'autres entreprises censées intervenir chez des particuliers se heurtent à une porte fermée."

Commerce, artisanat et hôtellerie-restauration dans le rouge

Depuis le début de la semaine, le téléphone de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse n'arrête pas de sonner. Elle a reçu environ 180 demandes ou sollicitations. "Les secteurs les plus aux abois sont le commerce, l'artisanat, les cafés et l'hôtellerie restauration. Ce sont eux en priorité qui nous contactent", détaille Philippe Daly.

Les entreprises creusoises font face selon lui à deux types de coût : "le coût de la gestion de crise lié à l'arrêt, et derrière, le coût lié au manque de revenus. C'est criant car certains ont par exemple acheté des denrées". Les patrons contactent la CCI pour trois raisons différentes :

L'organisation et l’indemnisation des salariés : comment traiter la question sociale dans les entreprises L'indemnisation des professions libérales, des indépendants, des chefs d'entreprise. L'exploitation, la relation client-fournisseur et la façon de mobiliser les aides pour bénéficier rapidement des dispositifs de soutien.

L'État au secours des entreprises

Le ministre de l'Economie vient de débloquer une première enveloppe de 45 milliards d'euros pour lutter contre les conséquences économiques du coronavirus. L'ensemble des mesures gouvernementales est détaillé ici. Philippe Daly se veut rassurant :

Il y a des conditions d'octroi, mais aujourd'hui la grande majorité des TPE vont être concernées et pourront mobiliser ces fonds

Une enveloppe de 300 milliards d'euros est également promise pour garantir les prêts bancaires. Cela concerne toutes les entreprises qui risquent d'avoir du mal à faire face aux échéances avec une activité en berne. Là non plus, le directeur de la CCI de la Creuse ne semble pas inquiet : "Les banques vont jouer le jeu et seront présentes."