Le troisième confinement a démarré samedi 3 avril à 19 heures en Bretagne. Quelques heures avant une nouvelle fermeture, les commerçants du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) exprimaient leur inquiétude. Certains auraient préféré un protocole plus strict.

"On ne peut pas réagir du jour au lendemain" : à Rennes, le stress des commerçants pour le confinement

De longues files d'attente se sont formées devant les magasins ce samedi à Rennes (Ille-et-Vilaine). Quelques heures avant le début du troisième confinement, les commerçants semblaient lassés de cette nouvelle fermeture. "Une personne blessée, si on lui retape dessus, elle est encore plus blessée !", lance Aymeric Leconte, le gérant du magasin JouéClub.

C'est la tuile, j'ai débloqué mes arrivages à l'approche des beaux jours

À quelques rues, on s'active également dans la boutique de prêt-à-porter éthique Wakatépé. Il faut écouler les stocks... arrivés il y a moins de deux semaines. "Je ne m'attendais pas à cette fermeture, je pensais que ça allait arriver plus tôt, se désole Fabienne Commault. C'est la tuile, j'ai débloqué tous mes arrivages de marchandises en voyant les beaux jours arriver."

Le centre-ville de Rennes était très fréquenté à quelques heures du début du troisième confinement. © Radio France - Maxime Glorieux

Pour les magasins de vêtements, "le mois d'avril est le meilleur mois pour la collection d'été, parce qu'il commence à faire beau donc les clients ont envie de nouveautés", explique la gérante de la boutique, qui se prépare à négocier avec ses fournisseurs pour décaler la facturation. "Mais ils ont les mêmes problèmes que nous. Je suis un peu perdue. Le métier du textile est un métier de stocks donc on ne peut pas réagir du jour au lendemain !", ajoute-t-elle.

Pourquoi le jeu vidéo serait-il essentiel ?

Pour cette troisième saison du confinement, les magasins de jeux vidéos s'ajoutent à la liste des commerces pouvant rester ouverts, une mesure injuste selon Aymeric Leconte. "C'est une grosse surprise et une incompréhension. Pourquoi le jeu vidéo serait-il essentiel ? Il va falloir tenir les enfants si on veut éviter qu'ils sortent et qu'ils se regroupent alors pour moi il était essentiel qu'ils puissent acheter un jouet, un jeu de société, un puzzle !"

Cinq à six fois moins de ventes en "click & collect"

Les parents pourront tout de même acheter des jouets en ligne grâce au "click & collect". "Les chiffres sont quand même cinq à six fois inférieurs à une ouverture du magasin", rétorque le responsable du magasin JouéClub.

Annick Bouyer de la bijouterie Eclipse d'Argent reste optimiste sur le déconfinement, une période pendant laquelle les clients rattrapent une partie de leurs achats selon elle. © Radio France - Maxime Glorieux

Les bijouteries, non plus, n'ont pas la chance de pouvoir rester ouvertes. Mais Annick Bouyer, la responsable de la bijouterie Eclipse d'Argent, aurait préféré la mise en place d'un protocole sanitaire plus strict. "Il faudrait laisser les commerces ouverts mais les clientes viendraient une par une dans le magasin", détaille celle qui veut "rester optimiste". Elle ajoute : "Quand les gens sortent de confinement, ils achètent, ils ont envie de s'éclater à nouveau ! Mais jusqu'à quand...?"