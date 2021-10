"On ne peut pas s'occuper de quelqu'un si l'on est pas bien soi-même", les témoignages d'aidants belfortains

Ils seraient un peu plus de 8 millions en France. Des aidants, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent de proches dépendants, malades ou handicapés. "C'est usant" souffle Claude. Ce Belfortain de 63 ans prend soin de sa femme du même âge, atteinte de la maladie d'Alzheimer. "Il y a de l'épuisement, et le sentiment aussi de ne pas savoir comment se comporter face à des comportements que l'on ne comprend pas".

"Je peux baisser les bras. Je ne suis pas un surhomme"

Sentiment partagé par Nicole*, qui veille sur son mari atteint de la même maladie. "C'est très lourd, et on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment" confie la Belfortaine. "C'est quand on s'arrête et quand on n'est plus avec son proche qu'on se met à respirer, qu'on réalise le stress permanent."

Être aidant, c'est être 24h/24 aux aguets, à penser à tout, "aux rendez-vous personnels et ceux du foyer" poursuit Nicole. Et cela use. Profondément. "On s'oublie au niveau de notre santé" souligne Claude. "J'ai des problèmes de santé que je n'ai pas traités, faute de temps".

Et cela pèse aussi sur le lien quotidien avec l'aidé selon le néo-retraité : "On ne peut pas s'occuper de quelqu'un si l'on est pas bien soi même. Ça mobilise tellement d'énergie... Je peux baisser les bras. Je ne suis pas un surhomme".

Témoignage de Claude, qui s'occupe de son épouse atteinte de la maladie d'Alzhimer Copier

Des associations et des plateformes permettent aux aidants d'échanger, parfois d'organiser aussi des activités pour s'aérer l'esprit. Mais les parenthèses se referment vite. "Je pense à moi, mais pas beaucoup" reconnaît Nicole, qui regrette de ne plus pouvoir prendre de vacances.

Témoignage de Nicole, qui s'occupe de son mari. Copier

La fatalité

Pour tous, il a paru naturel de s'occuper d'un proche dépendant. Marguerite, 74 ans, vit elle la situation avec beaucoup de fatalité. "C'est la vie" soupire cette Belfortaine. Elle prend soin de son mari, qui a perdu la mémoire. "Quelqu'un m'a dit récemment : ne te plains pas, tu as eu 55 belles années de mariage. Et voilà, maintenant, les années qui restent seront moins bonnes."

*Le prénom a été modifié.