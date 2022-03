"On ne peut plus rentrer chez nos parents" : l'envolée du prix des carburants pèse aussi sur les étudiants

Les étudiants aussi, sont pénalisés par l'explosion du prix des carburants. En Mayenne, nombreux sont ceux qui étudient loin de chez eux, à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres. Des distances devenues quasiment inabordables à cause des prix à la pompe. A tel point que certains restent désormais dans leur chambre d'étudiant le weekend, faute d'avoir assez d'argent pour faire le plein et rentrer chez leurs parents.

"D'habitude je rentre chaque semaine à Rennes, mais là je suis obligée de réduire", explique Manon, étudiante en génie biologique à l'IUT de Laval. Idem pour Chloé, sa camarade de promo : "70 euros le plein, c'est impossible... surtout que ma sœur aussi est étudiante, cela fait quatre voitures dans la famille". Une distance qui pèse parfois un peu sur le moral. "Rentrer chez soi cela permet de changer d'air, surtout en période de partiel", dit Ludivine, qui ne rentre plus qu'une fois par mois.

Plus de job étudiant

Lise est originaire de Saint-Malo, 300 km aller-retour pour étudier. Le weekend, elle rentre normalement dans sa ville d'origine pour travailler et financer sa vie étudiante. Un job qu'elle a dû abandonner : "Grâce à ça je me payais les courses la semaine... mais là avec le prix de l'essence ce n'est même plus rentable de travailler. Va falloir que je retrouve un emploi ici à Laval".

Pour faire le plein, certains sont contraints d'économiser un peu plus : "On ne sort presque plus. Quand on va au bar, on dépense vingt euros. Mais là on ne peut pas se le permettre", explique Manon. "Ca commence à faire beaucoup", souffle une autre étudiante, en faisant allusion à ces deux années de pandémie qui ont déjà paralysé leur vie sociale. "Depuis nos dix-huit ans on ne peut pas trop sortir, c'est compliqué. Après le covid, c'est l'essence... Ce n'est pas comme ça que l'on imaginait notre vie étudiante", conclut Chloé.