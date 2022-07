"On ne regarde même plus les CV" : les restaurateurs de Metz face au manque chronique d'employés

Jérôme Krywyj a une double-casquette, celle de patron de son établissement La Malterie, place Saint-Louis à Metz, mais aussi serveur. "Faute de personnel, on met la main à la pâte", regrette-t-il en préparant deux cafés. Il lui manque quatre personnes à temps plein, auxquelles il proposerait des CDI.

"On ne regarde même plus les CV, on regarde juste les disponibilités, insiste-t-il. Hier encore, un jeune s'est présenté mais il ne peut travailler que du 4 au 22 août. Je veux bien le prendre mais il lui faut de l'expérience car le temps de le former, il ne sera opérationnel qu'une semaine !"

Les patrons augmentent même les salaires

Ce genre de demandes est de plus en plus fréquent depuis la pandémie de Covid-19. Le marché du travail dans l'hôtellerie-restauration est extrêmement tendu, comme dans d'autres secteurs de l'économie. Selon l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH) Moselle, il manque 3 500 personnes pour faire fonctionner normalement les établissements, qui composent maintenant avec ce manque chronique de personnel.

Dans son restaurant de cuisine italienne Maison Baci, Jean-Pierre Panza ne dénombre que quatre CV sur son bureau "alors qu'avant le Covid, j'étais à une quarantaine de CV par saison". Il s'en étonne d'autant qu'il a augmenté les salaires de ses employés, conscient des demandes qui ont émergé ces derniers mois sur les niveaux de rémunération trop bas dans le métier. Mais il lui faut quand même trois personnes pour servir ses clients.

"Donc on a décidé de réduire le nombre de tables qu'on pourrait servir en terrasse, et on ferme le dimanche alors qu'on ne le faisait pas avant. Nous aussi on a une autre vie !"

S'adapter aux envies des employés

Il y a toujours des jeunes pour travailler, tous les jours on en voit qui passe d'une terrasse à l'autre avec une pile de CV en main. Mais ils ne veulent plus nécessaire travailler à n'importe quel prix ou n'importe quand. C'est pourquoi la pizzeria Angeluzzo, place Saint-Jacques, a trouvé une solution : elle embauche davantage de personnel et effectue des rotations.

"On s'adapte souvent aux envies des jeunes qu'on recrute, indique Mathieu Leblanc, assistant de direction. On leur met des horaires constants, on évite de les faire travailler tous les jours, et si certains habitent loin, on fait en sorte qu'ils ne terminent pas toujours trop tard."

C'est ainsi qu'une trentaine de personnes travaillent chacune leur tour dans ce restaurant. Mais cette possibilité n'est accessible qu'aux gros établissements. Certains patrons envisagent plutôt de travailler avec des organismes de formation pour faire venir des gens éloignés de l'emploi dans le secteur de la restauration.