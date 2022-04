"On ne s'attendait pas à voir autant d'inscrit pour l'Anzac", se réjouit François Bergez de Somme Tourisme

En pleine période de vacances scolaires et du week-end de Pacques, François Bergez, président de Somme Tourisme, fait le point sur la saison touristique pour France Bleu Picardie : réservations, activités et Anzac Day notamment.

Comment se passent les vacances scolaires chez nous dans la Somme ? "Plutôt bien" si l'on écoute François Bergez, le président de Somme Tourisme. "Sur les locations meublées et gîtes, on frôle les 75% d'occupation", précise-t-il. "On a vraiment un retour de la consommation aussi. Les gens ont envie de se retrouver en famille, loin de là où ils ont été confinés plusieurs fois", dit-il encore, au sujet des premiers congés sans obligation de présenter un pass vaccinal.

La Picardie maritime n'est pas la zone la plus privilégiée et "certains ont envie de se retrouver à la campagne. Là aussi les taux d'occupations sont bons", continue François Bergez. "Mais, on a plus besoin de présenter la baie de Somme, ça reste quand même le territoire, la destination phare chez nous", note encore le président de Somme Tourisme.

L'Anzac Day, "une bonne surprise"

"La tendance est plutôt correcte compte tenu de la situation sanitaire. On a un peu plus de 600 personnes inscrites pour la cérémonie, à 5 heures du matin le 25 avril, notamment des locaux mais aussi près de 250 Australiens", explique François Bergez. "Majoritairement, ces gens sont logés à Amiens ou autour dans des hôtels classiques. C'est une bonne surprise et ça se ressent toujours un peu sur les réservations mais on est bien loin des chiffres que l'on a connu lors du centenaire en 2015, où 5000 Australiens étaient venus à Villers-Bretonneux".