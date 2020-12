La nouvelle éco : Ne sortez pas du rayon de 20 Km grâce à une application paloise

L'application du palois Nicolas Lafargue a déjà été téléchargé plus de 50 000 fois.

Ingénieur informatique, le palois Nicolas Lafargue voulait savoir dans quel rayon il pouvait se déplacer avec les restrictions actuelles. Est alors née l'application "20 kilomètres vol d'oiseau + attestation", permettant d'afficher ce rayon sur une carte, et même de générer une attestation de déplacement dérogatoire.

Une démarche altruiste

Avec plus de 50 000 téléchargement, un fort engouement est né pour l'application disponible gratuitement sur le Playstore. Très à l'écoute du retour des utilisateurs, Nicolas Lafargue fait constamment évoluer l'application pour qu'elle aide le plus grand nombre. Et tout cela sur son temps libre, par pure envie d'aider les autres.

Écoutez La Nouvelle Eco avec l'application "20 kilomètres vol d'oiseau + attestation"