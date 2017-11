"Ne touche pas à ma station !" 200 manifestants à Laruns pour réclamer l'ouverture d'Artouste tout l'hiver

La vallée d'Ossau s'est mobilisée ce samedi pour la station d'Artouste. Sous les fênetres de l'hôtel de ville de Laruns, les manifestants ont réclamé que la station de ski d'Artouste ouvre toute la saison et pas uniquement pendant les vacances.

La risposte ne s'est pas fait attendre à Artouste. Ce sont même des habitants de toute la vallée d'Ossau qui ont fait le déplacement ce samedi matin à Laruns pour protester contre la fermeture partielle de la station de ski d'Artouste cette saison. Lundi dernier, à la surprise générale, le conseil municipal de Laruns a pris la décision de n'ouvrir les remontées que pour les vacances de Noël et de février. Le gestionnaire Altiservice qui a une délégation de service public jusqu'en 2023 perdrait un million d'euros par an et la collectivité ne peut pas combler ce trou financier.

Une ouverture les week-ends?

Altiservice emploi une cinquantaine de saisonniers l'hiver. Ils étaient présents hier dans le rassemblement pour espérer faire fléchir la position de leur employeur et celle du maire de Laruns, Robert Casadebaig. Cette décision de fermeture partielle à seulement quelques semaines du début de la saison a profondément choqué les salariés. "Certains travaillent à artouste depuis une dizaine d'années. Ils auraient essayer de trouver autre chose si au moins on nous avait prévenu plus tôt. On est maintenant au pied du mur," regrette Christophe Soule-Pere, délégué du personnel à Artouste.

Après avoir occupé la place de la mairie, une délégation de salariés de la station a ensuite été reçue par le maire de Laruns. Robert Casadebaig s'est excusé d'avoir annoncé cette fermeture partielle aussi tardivement. Mais il a répété que c'était la seule solution pour empêcher la fermeture définitive de la station. Yves Rougier, le directeur général d'Altiservice a également réaffirmer aux salariés qu'Artouste ne peut plus rester ouvert toute la saison. A défaut d'obtenir l'ouverture durant tout l'hiver, les salariés réclament maintenant de pouvoir ouvrir au moins les week-ends. La direction devra leur apporter une réponse mercredi prochain durant un comité d'entreprise.