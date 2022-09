Neext Engineering, un nouvel acteur du nucléaire dans le Nord-Franche-Comté

Apsiis (Association de Préfiguration de Sociétés d’Ingénierie et d’Intégration Systèmes) veut sécuriser et développer les compétences du Territoire dans deux domaines : l'hydrogène et le nucléaire. C'est dans ce second domaine que va se spécialiser Neext Engineering, cette nouvelle start-up qui sera présidée par Jean Maillard, responsable opérationnel d’Apsiis.

Première ambition : aller chercher l'argent du plan France 2030, en répondant à un appel à projet de 500 millions d'euros pour les réacteurs nucléaires innovants. "Nous sommes aujourd'hui en discussion avancée avec un certain nombre de partenaires pour répondre à cet appel à projet, d'ici la fin d'année ou le début de l'année prochaine", détaille Jean Maillard.

Start-up locale, ambitions internationales

L'objectif de cette start-up : concevoir les installations nucléaires de demain, à travers une "petite structure", précise Jean Maillard. "Nous allons viser d'ici quelques années des effectifs de 15 à 20 personnes". Une prévision qui dépendra du bon développement de l'entreprise, et qui reste donc au conditionnel. Dans ces effectifs, "il y aura évidemment des ingénieurs intégrateurs, des ingénieurs en modélisation multiphysique et des développeurs informatiques". Des compétences que Neext Engineering ira chercher en priorité à Belfort.

"On va construire la stratégie dans les prochaines semaines", détaille Jean Maillard

Il faudra bien sûr trouver des fonds dans le secteur privé. Le président d'Apsiis, Philippe Petitcolin, veut aussi créer un fonds d'investissement citoyen. "On pense qu'il y a des citoyens du Nord-Franche-Comté qui ont à cœur de pouvoir financer des projets tels que cette start-up ou d'autres projets qui puissent bénéficier à l'emploi, aux projets locaux, pour conserver nos compétences industriels", avance-t-il. La forme précise de ce fonds est en cours de définition.