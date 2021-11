Négociations dans la restauration : au-delà des salaires, la question des conditions de travail

La première réunion de négociation jeudi, n'a pas donné lieu à un accord sur les salaires dans l'hôtellerie-restauration. Pour le président du syndicat UMIH dans le Morbihan, la rémunération n'est pas le seul levier à actionner pour régler le problème de recrutement dans les restaurants notamment.

Il y a un fossé entre ce que les patrons sont prêts à mettre sur la table et ce que demandent les salariés de l'hôtellerie restauration. Les premiers proposent +10,5% en moyenne alors que les seconds ne veulent pas aller en dessous de 25 à 34% de hausses de salaire. La première journée de négociation sur les salaires dans l'hôtellerie-restauration n'a pas débouché sur un accord. Patrons et syndicats doivent se revoir le 16 décembre.

La grille des salaires est devenue obsolète

"À un moment, il faut rester raisonnable", estime Bruno Kerdal, président de l'Union des industries et des métiers de l'hôtellerie (UMIH), dans le Morbihan. Il évoque "des hausses de matières premières, des charges". Mais oui, il faut faire des efforts, "il faut revoir la grille des salaires devenue obsolète. Si on veut embaucher, on ne peut pas tenir compte de cette grille".

Le secteur manque de bras, 235.000 employés ont quitté les cafés, les restaurants et les hôtels selon l'UMIH, accentué par la crise sanitaire. Et pour séduire de nouveaux serveurs, cuisiniers ou maîtres d'hôtels. "Il faut faire des propositions pour concilier la vie privée et professionnelle de nos soirées. On n'a pas d'horaires conventionnels, de 10 heures à 17 heures, avec des services du midi et du service du soir".

De plus en plus de restaurants qui ferment le dimanche

"On peut limiter le travail en coupures, c'est ce que je fais dans mon entreprise, donner de temps en temps des week-ends aux salariés". Et la tendance est déjà là." Beaucoup d'entreprises doivent fermer davantage dans la semaine. "On a de plus en plus de restaurants qui ferment le dimanche parce que c'est un argument pour recruter". Résultat, estime le restaurateur "dans quelques années, ce sera compliqué de faire un repas de famille".

Au consommateur de s'adapter

Mais c'est aussi au consommateur de s'adapter. "On réduit les heures de service, on ferme un jour dans la semaine. On n'est plus prêt à accepter les demandes de certains clients". Le deuxième service est peut-être en sursis, sans doute pas l'été, mais "hors saison, il y a des choses qui vont disparaître. On a un métier qui se remet en question. Les choses ont changé."