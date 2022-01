Négociations difficiles entre la mairie d'Epinal et la direction de l'Imagerie pour un éventuel rachat

Où en est le projet de rachat de l'Imagerie d'Epinal par la mairie ? C'est l'une des promesses de campagne de Patrick Nardin, élu en 2020 : reprendre la main sur le matériel, les stocks et les marques de l'Imagerie fondée en 1796 et reprise par des investisseurs en 2014. Une entreprise dont la gestion a été critiquée par un ancien investisseur, Hervé de Buyer, décédé en mars 2020. Après des mois de silence, conséquence d'un accord de confidentialité entre la mairie et les propriétaires, le maire d'Epinal Patrick Nardin a fait le point sur ce projet de rachat de l'Imagerie ce jeudi. C'est un vrai bras de fer qui se déroule entre la municipalité et les gérants.

Pourtant, cela commençait bien. En juillet 2020, la gérante Christine Lorimy était ouverte à une vente. Après un gros travail de recherche et d'estimation, la mairie d'Epinal avait transmis en octobre dernier un projet d'offre de rachat des actifs de l'Imagerie : le fonds de commerce, les marques, les stocks ainsi que les pierres et bois gravés. Un projet resté lettre morte selon le maire Patrick Nardin : "aucune réponse. Mutisme total. Je trouve que c'est beaucoup de dédain vis-à-vis du maire peut-être, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de l'offre que l'on avait pu faire, plus globalement vis-à-vis des Spinaliens".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'était quasiment insultant"

Surprise mercredi 5 janvier 2022. La mairie reçoit une réponse par courriel de la gérante de l'Imagerie Christine Lorimy. Elle demande des précisions sur le projet de la mairie et surtout rejette le prix proposé par la municipalité : "franchement, c'était quasiment insultant et en tout cas, ça n'avait rien à voir avec la discussion qu'on avait eu en novembre précédent, gommant tout ce qui avait été fait et réduisant l'entreprise à pas grand chose".

La balle est dans le camp de Patrick Nardin qui assure comme Christine Lorimy vouloir continuer les discussions. Mais le maire d'Epinal défend sa proposition financière : "la valorisation n'a pas été faite au doigt mouillé. On a estimé tous les actifs, s'il n'avait fallu donner qu'une valeur de l'activité, ce serait proche de zéro. La proposition est étayée, juste et argumentée".

Dans le même temps, la mairie menace de rompre le bail qui permet à l'entreprise d'occuper les locaux de l'Imagerie car selon Patrick Nardin, elle ne produirait plus d'images. Or, la production d'images d'Epinal serait une condition d'exécution du bail. Une absence de production démentie par la direction qui se veut combative : "si je suis expulsée comme le menace la mairie, j'irai faire des images d'Epinal d'ailleurs".