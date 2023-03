Négociations rompues chez Sonélog au Pontet : la direction propose aux grévistes de quitter l'entreprise

Les négociations sont rompues au Pontet à l'entreprise Sonelog.

15° jour de grève ce jeudi pour les salariés de cette entreprise de matériel électrique : ils demandent une prime de 1.000 euros mais la direction refuse.

Sonelog propose aux grévistes de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle individuelle.

Les salariés volontaires pour cette rupture "à l'amiable" devaient écrire leurs noms sur une liste hier mercredi. Ils ont refusé et continuent de se mobiliser.

Nous avons cherché à joindre la direction de Sonélog qui ne nous a pas répondu.

Le site du Pontet emploie 130 personnes.

Un piquet de grève à l'entrée du dépôt de matériel électrique laisse passer les camions

Les grévistes découvrent un nouveau type de licenciement

Nicolas Constantin, le délégué CGT de Sonelog au Pontet, estime que la direction ne respecte pas les grévistes : "la direction de propose de régler le conflit par une sortie de l'entreprise, un type de licenciement qu'on ne connaissait pas ! Ils nous propose des ruptures conventionnelles individuelles. Au niveau des salariés, ca ne réagit pas très bien. On le prend mal, on se sent méprisé*. On a été livré à nous-même, parfois sans chef d'équipe depuis 1 an et demi. On a maintenu l'entreprise à flot... alors aujourd'hui c'est compliqué. La grève n'est pas respectée puisque pour sortir d'un conflit, la direction nous propose de quitter l'entreprise et nous dit qu'elle ouvre la porte avec des ruptures conventionnelles".*

La CGT Vaucluse dénonce des propositions hallucinantes de la direction

Jérémy Caillé, délégué CGT du secteur Industrie en Vaucluse estime que la proposition de la direction de Sonélog est scandaleuse : "c'est hallucinant, on n'a jamais vu ca ! On a face à nous une direction qui se moque des grévistes et de la direction du travail de Vaucluse. Cette direction n'est pas là pour négocier quoi que ce soit : elle propose des ruptures conventionnelles à chaque salarié. On est dans un autre monde. C'est scandaleux. Au bout de 15 jours de grève, la direction dit que le seul moyen de sortir du conflit c'est de quitter l'entreprise".

Un piquet de grève à l'entrée de la Sonélog au Pontet © Radio France - Philippe Paupert