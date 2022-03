Négociations salariales : appel au débrayage à la FNAC de Belfort

C'est la grève dans les magasins Fnac ce samedi, mouvement lancé par la CGT et la CFDT. Les syndicats appellent les employés à débrayer quelques heures dans le cadre d'une journée de protestation dans une trentaine d'autres enseignes de la marque dont Belfort.

Des salariés épuisés, excédés, méprisés

Dans un tract, la CGT accuse la direction de mépriser les salariés car elle ne leur a quasiment rien accordé lors des négociations salariales annuelles. Pour le syndicat, les fameuses NAO ont été un échec. La direction propose 15 euros brut d'augmentation par mois pour les plus bas salaires. " C'est catastrophique. On se moque vraiment des employés. Je trouve ça vraiment indigne. Les salariés sont tout simplement épuisés, excédés et surtout méprisés par rapport aux sommes qui leur a été proposé d'augmentation cette année. D'autant plus qu'il y a eu la pandémie et ils n'ont pas démérité, loin de là. C'est vraiment se moquer des salariés tant au niveau des salaires que des effectifs qui n'arrêtent pas de descendre", dénoncent Alain Lé, secrétaire de la CGT commerces et services dans le Territoire de Belfort.

Un samedi avec des horaires habituels selon la direction

A Belfort, la CGT et la CFDT appellent donc les salariés à un débrayage entre 16h et 18h ce samedi. " Ce mouvement sera suivi dans 30 magasins. A Belfort, tout montre que ce sera quand même assez suivi par une large majorité de salariés", indique Alain Lé. Malgré ce mouvement, le magasin situé au 1er étage de la galerie des Faubourgs sera ouvert aux heures habituelles, assure la direction. L'enseigne belfortaine compte une trentaine d'employés.