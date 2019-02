Négociations salariales chez PSA : la direction accorde 2,6% d'augmentation générale

Sochaux, France

Le troisième et dernier round des négociations salariales s'est achevé tard dans la nuit de lundi à mardi, au siège de PSA à Poissy dans les Yvelines, au terme d'une longue séance de discussions. Finalement, la direction a accordé 2,6 % d'augmentation générale et individuelle cumulées, soit à peine plus que le minimum prévu par l'accord (2,4%), a appris ce mardi matin France Bleu Belfort Montbéliard.

De 400 à 600 euros pour la prime Macron

Dans le détail, les ouvriers toucheront 1,7% d'augmentation générale avec un minimum de 38 euros brut et les techniciens et agents de maîtrise toucheront 1,4% d'augmentation générale. Il a été aussi question de la prime "pouvoir d'achat" dite prime Macron. Elle sera de 600 euros pour les salariés qui touchent jusqu'à deux Smic et 400 euros pour ceux qui sont entre deux et trois Smic.

On aurait aimé plus, mais il y a aussi la prime Macron et l'intéressement"

"On est un peu déçus, on pensait qu'on irait jusqu'à 2,8% (comme chez Renault NDLR), après il faut le regarder je pense au global, sachant qu'on a la prime Macron qui vient faire du pouvoir d'achat pour les salariés", a réagi sur France Bleu Belfort Montbéliard Laurent Oechsel, délégué central CFE CGC chez PSA, lui-même salarié sur le site de Sochaux dans le Doubs.

"Les résultats du groupe vont nous permettre de positionner l'intéressement et son complément (...) on sait de source que _ça devrait être 3.000 nets_, c'est plus que l'an dernier, le 2.6% on n'est pas satisfait, on aurait aimé plus, mais il y a la prime Macron et l'intéressement donc il faut le regarder au global", a-t-il précisé.

La prime d'intéressement, dont le montant est calculé automatiquement en fonction des résultats financiers du groupe, devrait être connue dans la journée. Les résultats financiers du groupe seront détaillés dans la matinée, à partir de 7h30.