Négociations salariales chez Stellantis : les syndicats obtiennent une hausse de 3,2 %

Les 45 000 salariés du groupe Stellantis sont fixés, après sept heures d'âpres négociations avec la direction en région parisienne. La dernière proposition de la direction a été une enveloppe globale d’augmentation salariale de 3,2 % avec une augmentation générale pour tous les ouvriers de 2,8% et pour les techniciens en dehors de la filière d’agent de maitrise de 2 %. La catégorie des agents de maitrise et des cadres n’aura pas d’augmentation générale.

C'est moins que ce que réclamaient les syndicats à Sochaux, pour faire face à l'inflation. A Sochaux, la CFTC comme Force Ouvrière réclamait 4 %. La CFE CGC misait sur 4,3 % et la CFTC et FO étaient à 4 %. La CFE CGC, le syndicat majoritaire, fait savoir dans un communiqué qu'il est "regrettable de laisser entre 15% et 20% d’agents de maitrise et cadres sans augmentation après deux années très difficiles". Le syndicat va consulter ses équipes dans les jours qui viennent pour donner suite à ces propositions.

Reste à présent à connaître la prime d'intéressement et de participation. Elle sera connue ce mercredi 23 février. Elle était de 3.000 € brut l'an dernier, dans un contexte fortement marqué par le Covid.