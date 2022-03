Négociations salariales dans l'impasse à Flex-N-Gate Audincourt : l'intersyndicale réclame 200€ net

Débrayage de quelques minutes devant le poste de sécurité de l'usine Flex-N-Gate d'Audincourt, pour peser sur les négociations salariales. L'intersyndicale réclame 200€ net pour tous alors que la direction propose 2,7 %. "Certains salariés n'ont même plus de quoi payer leur essence".

Ca coince à propos des négociations salariales à Flex N'Gate, l'équipementier automobile d'Audincourt. La direction propose 2,7 % d'augmentation globale. L'intersyndicale demande 200€ pour tous. Elle invoque une inflation qui s'établit à +3,6 % et une année 2021 difficile en raison de l'activité partielle.

"Depuis, deux ans, avec le chômage partiel, les salariés ont beaucoup perdu" explique Stéphane Chatain de la CFE CGC.

"200€, c'est tout à fait raisonnable. Pour ne pas perdre des salariés dans certains métiers, il faut que nous ayons des salaires attractifs", estime Valérie Bouchet pour la CFDT. "

Certains salariés n'ont même plus de quoi faire le plein de leur voiture

"Le salaire est devenu aujourd'hui la priorité de nos collègues. La direction doit l'entendre", renchérit Jean Luc Bini pour l'UNSA.

"Il faut savoir que dans le groupe Flex-N-Gate, il y a des salariés qui se mettent en arrêt la dernière semaine du mois, car ils n'ont plus les moyens de mettre du carburant dans leur voiture. C'est totalement dramatique", affirme Christian Gaillard de la CGT

Illustration du dialogue de sourd : des salariés de l'usine d'Audincourt ont débrayé ce mardi après-midi, pour peser sur ces négociations. Le dernier round décisif des NAO aura lieu ce jeudi.

Flex-N-Gate produit des pares choc et des haillons, notamment pour les usines Stellantis de Sochaux et Mulhouse et emploie 800 salariés (avec intérimaires) à Audincourt.