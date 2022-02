Plus que quelques heures de patience pour les 45 000 salariés du groupe Stellantis en France qui découvriront ce mercredi matin le cru 2022 des augmentations de salaires et de la prime d'intéressement. Le dernier round des négociations se tient ce mardi avant la publication des résultats financiers.

Négociations salariales et intéressement : l'heure des comptes chez Stellantis

Quelles augmentations de salaires et quelle participation intéressement pour les 45 000 salariés du groupe Stellantis en France ? Certains rêvent d'un cru historique.

Pour les salaires, le chiffre sera arrêté la nuit prochaine, à l'issue d'une nouvelle séance de négociation marathon avec les syndicats en région parisienne. Premier point d'accord. Syndicats et direction se sont entendus sur une inflation de 2,8 % en 2021. C'est le plancher de la négociation. Habituellement, la direction acceptait de pousser 1 % au dessus de cette inflation. Benoit Vernier de la CFDT Stellantis de Sochaux espère que ce sera le cas cette année hui encore. "Nous pourrions atteindre les 3,8 % d'augmentation générales et individuelles, voire au delà, puisque les résultats du groupe sont à priori excellents".

A Sochaux encore, la CFTC comme Force Ouvrière demandent 4 %. "4%, ça donnerait 2,8 % d'augmentations générales au minimum et 1,2 % d'augmentation individuelles", explique Eric Peultier pour FO. "Et on souhaite que ces 2,8 % soient appliqués aux ouvriers comme aux cadres . Y a pas de raisons que les cadres soient cantonnées aux seules augmentations individuelles".

La CFE CGC pousse le chiffre à 4,3 %. 2,8 % d'augmentations générales et 1,5 % d'augmentation individuelles. "Il s'agit de compenser la perte de pouvoir d'achat de nos salariés et de récompenser leurs efforts pendant la crise" détaille Christelle Toillon déléguée syndicat CFE CGC à Sochaux.

L'inflation de 2,8 % est le chiffre plancher des augmentations © Radio France - Christophe Beck

Coté CGT de Sochaux, comme l'an dernier, le syndicat écarte le pourcentage pour demander une augmentation au forfait : 400 € net pour tous. Même si ça représente près de 30 % d'augmentation pour les bas salaires. "Sur un modèle de base de 308 à 24 800€, ça ne représente que 86€ de moins pour les actionnaires" explique Jérôme Boussard de la CGT. "En plus, l'entreprise fait des bénéfices. Donc c'est le bon moment pour pousser cette revendication".

Quelques heures après ces négociations salariales, suivront les résultats financiers du groupe qui déterminent le montant de la participation et intéressement versé à l'ensemble des salariés. Ce deuxième chiffre sera dévoilé, en tout début de matinée, mercredi.

"Au premier semestre 2021, la marge opérationnelle était de 11,6 %. Il n'y a pas eu de catastrophe au deuxième semestre", explique Benoit Vernier pour la CFDT. Certains représentants syndicaux rêvent d'un résultat (marge opérationnelle) à deux chiffres.

L'an dernier, cette participation-intéressement s'élevait à 3000€ brut et 1,2 % d'augmentations générales et individuelles. En 2020, après une année historique sur le site de Sochaux, la prime d'intéressement-participation s'élevait à 4.100 euros bruts maximum pour une augmentation de salaires (AG et AI) de 2,5%.