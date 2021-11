Les professionnels dans les Pyrénées : "après trois ans sans neige ou avec le Covid, il faut qu'on travaille"

De la neige en quantité sur les Pyrénées. Record de ces derniers jours dans les Hautes-Pyrénées, avec 1m49 de neige à Luz-Ardiden, plus d'un mètre sur les hauteurs du Luchonnais (Haute-Garonne), entre 60 et 70 cm sur les sommets du Couserans (Ariège), et 50 cm pour Ax-3-Domaines. Des flocons qui arrivent à point nommé pour l'ouverture de la plupart des stations samedi prochain.

Claire Darnaud, patronne du restaurant Super G à Superbagnères et déléguée montagne à l'UMIH31, le syndicat des professionnels de l'hôtellerie-restauration en Haute-Garonne, était l'invitée de France Bleu et France 3 Occitanie ce mardi.

Avec la neige, le stress est-il retombé ?

Complètement ! Ça fait quand même trois ans que c'est très compliqué, entre le manque de neige, le Covid. C'est magique, on a un mètre de neige à Superbagnères, c'est splendide. On a hâte que de reprendre notre travail, de reprendre, d'ouvrir les stations et de retrouver dans nos belles montagnes enneigées.

Depuis quand vous n'avez pas eu de neige à Noël ?

Moi, j'ai démarré mon activité en 2018. Cette année-là, on a commencé à avoir de la neige le 20 janvier. L'année d'après la saison 2019, ça a été compliqué. On n'a pas eu de neige non plus pour des raisons techniques (NDLR : panne des canons à neige). L'an dernier, on a eu de la neige, mais on a eu le Covid, donc on n'a pas fait de saison complète. Depuis que j'ai ouvert le restaurant, donc je suis ravi et j'espère que je croise les doigts qui tous les facteurs seront présents pour qu'on puisse réussir enfin une saison complète.

La mise en place des mesures sanitaires vous inquiète t-elle ?

Non, on est habitués maintenant, on va faire attention. Le fait qu'on soit obligé de remettre le masque, ça n'est pas confortable pour des métiers d'accueil comme les nôtres de travailler avec le masque. Mais on préfère mettre le masque, qu'il y ait les pass sanitaires, et pouvoir travailler.

Comment va se dérouler le contrôle du pass sanitaire en station ?

Je pense qu'ils sont en train d'étudier si c'est à la prise de forfait ou pas. Mais bon, je pense qu'il y aura aucun problème à ce niveau. Il y a le personnel en place qui va faire tout ce qu'il faut pour que l'accès aux pistes soit fait avec le pass sanitaire. Nous, les restaurateurs, on a pris le pli, ça prend cinq secondes de vérifier. De toute manière, après trois années en activité partielle, il faut qu'on travaille, on n'a pas le choix.

Craignez-vous quand même que le pass sanitaire dissuade certains vacanciers ?

Il reste toujours une population qui n'est pas vaccinée (NDLR : 12% de la population française de plus de 12 ans n'a pas de double dose). Donc oui, certaines personnes ne pourront pas venir skier, ou alors ils feront des tests anti-Covid. Mais quand on regarde les taux de remplissage des hôtels, des gîtes, des maisons d'hôtes, etc, on est à plus de 80%. Même si on aura moins de clientèle étrangère - anglaise, espagnole - que d'habitude.