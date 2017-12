Après deux Noël sans neige, Superbagnères retrouve sa couleur préférée : le blanc. La neige tombée régulièrement depuis novembre a permis d'avoir le manteau suffisant pour accueillir les vacanciers en ces fêtes de fin d'année. Résultat :

"On est entre 1000 et 1500 skieurs par jour pour la semaine de Noël et on va monter progressivement jusqu'à 2000 puis 5000 skieurs par jour. Les hôtels sont pleins. C'est un très bon signe" Christian Mathias, directeur technique de la station Luchon-Superbagnères

Idéal pour lancer la saison avec les week-end de janvier et les vacances de février.

Confirmation dans la vallée, les commerçants luchonnais respirent. L'an dernier à la même époque, il faisait 20° à Luchon et ils avaient renoncé à embaucher les saisonniers dès décembre.

"Globalement on n'est pas stressé, on sait qu'on va faire une saison normale, tout se déroule bien. On a pu embaucher plus tôt. On a de l'avance sur le chiffre d'affaire. L'an dernier j'avais du renoncer à 3 ou 4 emplois en renfort [faute de neige], là ils ont pu commencer samedi avec la banane! Donc c'est bien pour toute l'activité locale". Philippe Mazeau, responsable du magasin Intersport à Bagnères de Luchon