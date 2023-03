Neo by Nature le gel douche périgourdin qui supprime le plastique à usage unique

Invité de la Nouvelle Eco de ce jeudi 23 mars 2022, Hector Santilhès a fondé Neo by Nature avec son cousin Paulin de Montbron avec l'objectif de supprimer le plastique de nos salles de bain. En France, six gels douche sont consommés par seconde, soit 4 500 tonnes de plastique jetés à la poubelle chaque année. 71% de ces emballages ne sont pas recyclés. Ils finissent leur vie incinérés ou enfouis sous terre.

Neo by Nature, c'est un flacon à pompe élégant en acier inoxydable. Vous y mettez une pastille à l'intérieur avec de l'eau. Vous laissez reposer et le tour est joué. La pastille avec trois parfums bio est fabriquée dans l'ancienne savonnerie de Nontron que les deux cousins ont rachetée.

Déjà commercialisé, Neo by nature est en vente chez Nature et Découverte ou So Bio. 2galement sur le site internet .

