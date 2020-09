La nouvelle éco : Neogeo, le spécialiste de l'Open Data se convertit dans les données liées à la COVID-19

Travailler plus vite, mettre à jour quotidiennement les données générées, c'est le nouveau travail d'une partie de l'équipe de Neogeo depuis le début de la crise sanitaire.

De nouveaux défis techniques

Pour Guillaume Sueur, le confinement et le télétravail qui a suivi n'a pas été une réelle complication, mais "on a changé d'outils" reconnait le fondateur et dirigeant de Neogeo Technologies, une entreprise de 12 salariés et au chiffre d'affaires d'un million d'euros.

La société, spécialisée dans l'information géographique, que l'on retrouve sur internet sous la forme de cartes et de graphiques, a aussi dû changer de méthodologie avec la COVID-19.