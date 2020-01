Nersac (Charente) : Emmanuel Macron lance "l'Airbus des batteries"

Nersac

Emmanuel Macron a lancé, ce jeudi matin, à Nersac au sud d'Angoulême, le chantier d'une ligne pilote de production de batteries. C'est en fait une nouvelle usine SAFT qui sera construite à côté de l'unité existante, sur une superficie de près de 24 000 mètres carrés. En compagnie du ministre de l'Economie Bruno Le Maire et de la ministre allemande de l'Education et de la Recherche Anja Karliczek, il a visité les salles blanches de l'usine existante. Il a ensuite pris la parole devant une centaine de chefs d'entreprises charentais, pour un discours debout, devant des spectateurs debout également, qui l'entouraient comme dans un ring.

Fabriquer des batteries en Europe

Dans sa courte allocution, qui n'a duré que 12 minutes, le Président de la République a insisté sur l'importance de l'enjeu : on peut faire en Europe une production de voitures électriques. Mais, pour les faire fonctionner, les batteries sont fabriquées en Asie, et elles coûtent cher. Ce projet industriel s'inscrit dans le cadre d'une filière franco-allemande, autour d'une nouvelle technologie : le lithium-ion. C'est ce qu'on appelle "l'Airbus des batteries" : comme pour l'avionneur européen, le défi technologique des batteries pour voitures hybrides et électriques est aussi un montage européen. Les constructeurs automobiles y participent : PSA Peugeot-Citroën et Volkswagen, mais aussi Total. Outre la France et l'Allemagne, les savoir-faire de groupes industriels proviendront aussi de Belgique, de Finlande, d'Italie, de Pologne et de Suède. Un site de production régulière de batteries lithium-ion doit voit le jour fin 2021 à Douvrin dans le Pas-de-Calais : il emploiera 2000 personnes à l'horizon 2029.

Le président de la République s'adresse aux chefs d'entreprises charentais © Radio France - Pierre MARSAT