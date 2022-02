Nesle : la ministre de l'Industrie en visite à l'usine de production d'insectes d'Innovafeed

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie a visité les locaux de l'usine de production et de transformation d'insectes d'Innovafeed à Nesle, vendredi 11 février. La startup est devenu le leader mondial dans le secteur. L'activité de la jeune société, née il y a cinq ans, est florissante et elle annonce qu'elle va installer une extension sur le site picard dans les prochains mois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

15 000 tonnes de protéines d'insectes produites par an

Innovafeed est une entreprise biotechnologique française fondée en 2016. Elle possède 3 sites en France : en région parisienne, à Gouzeaucourt dans le département du Nord et depuis 2020 à Nesle dans l'est de la Somme. Il s'agit de sa plus grosse usine de production, le site fait 25 000 mètres carrés et emploie une centaine de personnes.

Aujourd'hui elle s'agrandit avec une extension de 15 000 mètres carrés supplémentaires. Avec cette extension, le site va pouvoir produire "15 000 tonnes de protéines par an ce qui équivaut à environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaire", affirme Bastien Oggeri l'un des co-fondateurs d'Innovafeed. Elle doit commencer à produire "à la fin de l'année".

Innovafeed recrute

L'entreprise poursuit donc son développement. C'est pourquoi elle recrute une quarantaine de personnes dans les prochains mois. Innovafeed cherche tous types de profils des hommes et des femmes : des opérateurs, des techniciens de maintenance, des électriciens des conducteurs de ligne, des ingénieurs qualité et des ingénieurs maintenance.