Jeudi 13 septembre, 10h : c'est la date officielle d'ouverture de la boutique Nespresso à Orléans, place du Martroi, dans une aile du bâtiment qu'occupe la CCI du Loiret. Ce sera pour le géant suisse du café la première boutique de France en franchise, et non pas en succursale.

Orléans sera la 36ème boutique Nespresso en France, mais la 1ère à ouvrir en franchise et non pas en succursale.

Orléans, France

On en parlait en ville depuis longtemps, maintenant c'est sûr : Nespresso va ouvrir une boutique à Orléans. Le géant suisse du café en capsules (appartenant à Nestlé) l'a officialisé hier en envoyant un SMS à ses clients :

Nespresso a officialisé sa venue à Orléans en envoyant un message à ses clients © Radio France - François Guéroult

La boutique sera située place du Martroi : elle occupera une centaine de mètres carrés, au rez-de-chaussée, dans une partie de l'immeuble qu'occupe actuellement la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret - la CCI, elle, va entièrement déménager au printemps prochain sur le site Interrives à Fleury-les-Aubrais. Le choix, pour Nespresso, de cet emplacement ne doit rien au hasard : "Nespresso ouvre systématiquement sur des emplacements numéro 1, quelle que soit la ville, souligne Stéphane Ménéghel, président de la société immobilière Optimium qui a conclu l'affaire avec Nespresso. Là, il y a à la fois la centralité de la place du Martroi et l'opportunité d'avoir un bâtiment prestigieux avec des façades classées."

C'est au rez-de-chaussée, derrière cette bâche, que Nespresso va ouvrir sa boutique à Orléans © Radio France - François Guéroult

Orléans sera la première boutique Nespresso à ouvrir en franchise, et non pas en succursale. Une explication à cela : la marque de café à capsules veut doubler son nombre de boutiques en France d'ici 2020 - et donc monter à 70 boutiques, contre 35 actuellement. Et pour pouvoir atteindre un tel objectif en de tels délais, Nespresso a passé un accord de franchise avec le groupe Bertrand (groupe d'hôtellerie-restauration qui possède notamment les brasseries Au Bureau), qui va s'occuper de 17 boutiques Nespresso, dont celle d'Orléans. "Le groupe Bertrand a signé pour accélérer ce processus de développement sur les villes moyennes, car ce groupe a un maillage territorial important qui lui permet de saisir plus facilement les opportunités immobilières que ne le ferait Nespresso directement", explique Stéphane Ménéghel. Explications à retrouver ici :

"C'est un nouveau concept de boutique Nespresso qui arrive à Orléans" - Stéphane Ménéghel Copier

Après Orléans, Clermont-Ferrand, Angers, La Rochelle, Perpignan, etc, devraient suivre : cette stratégie d'ouvrir massivement des boutiques est pour Nespresso une réponse à la une concurrence de plus en plus exacerbée sur le marché des capsules à café. "Chaque fois qu'on ouvre une boutique, on double la pénétration locale", ont coutume de dire les dirigeants de Nespresso.