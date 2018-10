Pontarlier, France

On ne le sait pas forcément, mais le Nesquik, la célèbre boite jaune remplie de poudre cacao, provient du Haut-Doubs. C'est à Pontarlier que se trouve l'unique site français et le plus gros centre européen. Le directeur Philippe Larroque, le directeur du site de fabrication de Nesquik à Pontarlier, était l'invité de France Bleu Besançon ce vendredi matin pour la matinale spéciale à Pontarlier.

Philippe Larroque interviewé par David Malle © Radio France - Pol Laurent

Chaque matin, vous êtes nombreux à prendre un petit chocolat chaud avec vos tartines ou vos céréales. Et bien, c'est un produit made in Franche-Comté. Sur le site pontissalien, "on fabrique l'équivalent d'un milliard de bols Nesquik à Pontarlier", ce qui représente 40% du marché national, et 1,5 milliard pour le marché international. Ce sont les chiffres annoncés ce vendredi matin par Philippe Larroque, directeur du site de fabrication de Nesquik à Pontarlier.

Une poudre cacao made in Haut-Doubs

Alors pourquoi Pontarlier est devenu la capitale de la poudre de cacao ? C'est surtout une question de températures. "Le chocolat se travaille au chaud, mais ça se conserve plutôt au frais et Pontarlier est une zone assez fraîche à cause de son altitude" explique Philippe Larroque.

C'est également à Pontarlier que fut créé en 1951 le process de Nesquik. Le process, c'est ce processus chimique, un peu magique tout de même, qui permet au chocolat de fondre à la fois dans du lait froid et du lait chaud.

Nesquik mise sur l'apprentissage

Nesquik ce n'est pas seulement de la poudre cacao, c'est aussi une entreprise qui emploie 280 salariés dans le Haut-Doubs. A Pontarlier, l'usine mise beaucoup sur l'apprentissage. Une phase de recrutement d'apprentis a été lancée pour d'abord "contrecarrer les difficultés de recrutement dans les métiers techniques parce que l'industrie n'est pas la voie préférée des jeunes à l'école".

"L'apprentissage permet de former des jeunes et de pouvoir leur donner un métier, une formation qui va être utile au quotidien"

Autre argument avancé par le directeur de l'usine, "ça permet de fidéliser les apprentis parce que quelqu'un qui se sent bien dans une entreprise où il a fait son apprentissage, il va essayer d'y rester et il va donc participer à la grandeur de l'entreprise".