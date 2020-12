CSE de Nestlé à Rouxmesnil-Bouteilles : des chèques cadeaux à dépenser dans les petits commerces de Dieppe

Les salariés de Nestlé vont pouvoir faire leurs achats de Noël dans les petits commerces de Dieppe. Le CSE, le comité social et économique, de Nestlé à Rouxmesnil-Bouteilles va remettre des chéquiers cadeaux d'une valeur totale de 170€ à chacun des 380 salariés du site, CDI, CDD et contrats en alternance. Un budget à dépenser chez les commerçants de Dieppe.

"C'est pour les petits commerçants, on ne travaille pas avec les grosses enseignes. On s'est dit avec la crise Covid, nous les salariés on a besoin de se changer les idées. Et de renforcer le lien avec nos artisans, nos petits magasins", explique Franck Godefroy, trésorier du CSE

Franck Godefroy, élu CGT à l'entreprise Nestlé de Dieppe, trésorier du CSE

Il restait en fait de l'argent dans les caisses du CSE qui n'a pas été dépensé à cause du Covid, le budget des colonies de vacances et des bourses d'été et d'hiver qui ont été annulées, 66 000 euros au total convertis en chèques cadeaux. Les salariés de Nestlé peuvent les dépenser dans près de 120 commerces de Dieppe et sa région membres de l'association Vos Belles Boutiques, l'association des commerçants, boucherie, magasins de vêtements, salon de coiffure. Ils sont valables un an, jusqu'au 30 novembre 2021, imprimés par une imprimerie locale.

D'autres entreprises ont suivi le CSE de Nestlé, au total près de 100 000 euros ont été convertis en chèques cadeaux.