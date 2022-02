C'est confirmé, Nestlé Waters ne commercialisera plus ses bouteilles Vittel et Contrex en Allemagne cet été. Pour le site vosgien, ça représente 17% de sa production. Déjà mise à mal avec l'annonce cet automne de 75 départs volontaires les syndicats s'inquiètent pour l'avenir de l'usine vittelloise.

Nestlé Waters abandonne le marché allemand pour Vittel et Contrex, une décision "brutale" pour les salariés

La direction de Nestlé Waters l'a confirmé à France Bleu Sud Lorraine : il n'y aura plus de bouteilles Vittel ou Contrex commercialisées en Allemagne et en Autriche d'ici la fin de l'été 2022. C'est l'analyse "de la tendance du marché et le potentiel de croissance de Vittel" outre-Rhin qui a conduit le groupe à prendre cette décision, annoncée aux partenaires sociaux le 1er février. Un coup dur pour le site vosgien, car le marché allemand représente 17% de sa production.

Un marché conséquent pour le site vosgien

"Depuis quatre ans le marché allemand est négatif, et vu la stratégie de Nestlé, [le groupe considère] qu'il n'y a pas d'opportunité sur ce marché", traduit le délégué syndical CGT Stéphane Cachet. Le secrétaire adjoint du comité social et économique dénonce une décision "brutale". Il y voit d'ailleurs une conséquence directe de la fin du contrat avec Lidl l'automne dernier.

Car le marché allemand, en 2019, représentait 200 millions de cols (des bouteilles, de tous les volumes) vendus pour le site vosgien, dont 65 millions grâce au groupe de distribution. "Ils ont dû se dire : Est-ce qu'on reste pour 140 millions de cols ? Par rapport à la mutualisation des moyens et la commercialisation en Allemagne, ils en ont conclu que cela n'en valait pas le coup", regrette Stéphane Cachet.

Quelles conséquences pour les salariés ?

C'est là toute la question, et Stéphane Cachet s'inquiète de la casse sociale que cette décision pourrait engendrer. Actuellement, l'usine à Vittel emploie 775 salariés à équivalent temps plein, mais le groupe a annoncé 75 départs volontaires d'ici la fin de l'année 2022. Depuis trois ans, 166 postes ont été supprimés, et la tendance ne risque pas de s'inverser selon le syndicaliste. "Tout ça, c'était sans les conséquences du marché allemand, forcément le bilan va s'alourdir". Pour la direction, la question est "trop prématurée". Elle a prévu "de fournir plus de détails sur la situation d’ici l’été."