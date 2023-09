Nestlé Waters : près de 200 personnes mobilisées contre le plan social de l'entreprise à Vittel

Une nouvelle mobilisation devant le site de Nestlé Waters, à Vittel, dans l'Ouest vosgien, a réuni plus de 200 personnes ce mardi 5 septembre. C'est deux fois plus que la semaine dernière . Les syndicats ont appelé à se rassembler pour protester contre le plan social de la multinationale, qui prévoit la suppression de 171 emplois d'ici la fin de l'année 2023. Les syndicats et les salariés réclament plutôt des aménagements de fin de carrière et la mise en place de départs volontaires.

"Ils disent qu'ils ne veulent plus d'opérateurs, donc je ne suis plus là au mois de décembre", s'inquiète Thierry. L'employé a 55 ans. "Je vais me battre, j'ai une maison sur le dos, j'ai encore un enfant à charge qui fait des études, c'est malheureux." Dans ce bras de fer avec la direction, le temps est compté. La fin des négociations, selon les syndicats, c'est le 13 octobre. "Le climat est anxiogène, confirme Yannick Duffner secrétaire CFDT de Nestlé Waters. Tout le monde est en train de se regarder en chien de faïence, tout le monde a peur pour son emploi et son avenir."

De l'appréhension, et aussi beaucoup d'écœurement pour Corinne. Elle travaille sur le site depuis 28 ans. "On ne comprend pas. Qu'on puisse investir, avoir des intérimaires, gagner de l'argent et licencier." Après un nouvel échec des discussions mardi, les syndicats appellent les salariés à marquer "des arrêts de travail sans limite".