Nestlé Waters va supprimer 171 postes dans les Vosges

Une nouvelle baisse des effectifs chez Nestlé Waters dans les Vosges. Le géant suisse de l'eau minérale va supprimer 171 postes sur les 721 que comptent les sites de Vittel et Contrexéville d'ici à la fin de l'année 2023. Une nouvelle baisse des effectifs après les plans "Vosges 2022" et "Passerelle" qui avaient abouti à 241 suppressions de postes.

ⓘ Publicité

Des suppressions d'emploi qui interviennent un an après la décision de cesser la commercialisation de l'eau Vittel en Allemagne et alors que que Nestlé a décidé de suspendre l'utilisation de deux forages dédiés à Hépar à cause des conditions climatiques . Une rencontre avec les partenaires sociaux s'est déroulée ce mardi 16 mai. Nestlé Waters assure vouloir éviter au maximum des licenciements secs en ayant recours à des départs en pré-retraite ou en proposant des reclassements en interne.

Joint par France Bleu Sud Lorraine, le maire de Vittel Franck Perry a fait part de sa déception : "c'est à la fois pour le territoire et pour la ville une très mauvaise nouvelle. 171 emplois, ce sont 171 familles qui vivent dans la ville, qui consomment, qui mettent leurs enfants dans les écoles. C'est un coup de canif pour l'attractivité de nos territoires".

Premier employeur du bassin, Nestlé Waters est aussi régulièrement critiqué localement pour son impact sur les réserves en eau dans le secteur.