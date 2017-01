Nette baisse de la fréquentation touristique en 2016 en Vaucluse

Les professionnels du tourisme ont traversé l'an passé des moments difficiles en Vaucluse, avec une baisse de fréquentation flagrante. La clientèle étrangère (et notamment américaine) a boudé la destination. Et les hôteliers ont dû faire face à la concurrence des plateformes type Air Bn'B.

Avec une baisse de clientèle estimée entre 10 et 30% selon les professionnels, l'année 2016 ne restera pas dans les annales du tourisme vauclusien.

La saison estivale s'est révélée particulièrement décevante, selon Patrice Mounier, le président de l'UMIH 84, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie en Vaucluse :

Les hôteliers vauclusiens ont enregistré sur la deuxième partie de l'année une baisse d'environ 7% de nuitées. "Cette année difficile fait suite à des années pas terribles, souligne Patrice Mounier. La profession est aujourd'hui en difficultés."

Quelles sont les raisons de cette annus horribilis ? L'actualité bien sûr, qui a dissuadé les touristes de venir (les attentats, les grèves du printemps dernier, les élections américaines... ).

"Mais ce serait trop facile de tout mettre sur le dos de l'actualité, rétorque Patrice Mounier. Il manque en France une politique touristique incitative. Et tant que le pouvoir d'achat des Français ne remontera pas, le tourisme franco-français ne redémarrera pas."

Patrice Mounier pointe aussi du doigt la concurrence des plateformes d'hébergements entre particuliers, type Air Bn'B. "C'est une concurrence déloyale, martèle le président de l'UMIH84. Il faut que la loi oblige ces plateformes à répondre aux mêmes obligations que les professionnels".

L'année 2016 a été difficile pour les hôteliers, mais aussi pour les autres professionnels, ceux qui occupent des petits créneaux touristiques, des "niches". C'est le cas de François Marcou, qui anime depuis dix ans le "Avignon Wine Tour" (des circuits dans les vignes et les caves de Vaucluse).

Sa clientèle est constituée à 80% de touristes américains. Ils ont déserté le Vaucluse et la Provence juste après l'attentat de Nice et ils ne sont pas revenus de l'année :

J'ai connu une baisse de fréquentation de 30% en juillet et en août. Et une baisse de 70% en octobre et en novembre, mais ça, c'était dû aux élections aux Etats-Unis. Les Américains sont restés chez eux pour suivre la campagne et pour voter. (François Marcou)