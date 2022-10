Nettoyage et fleurissement de sépulture : un secteur en plein essor en Charente-Maritime

Vous prévoyez peut-être de vous rendre au cimetière, honorer la mémoire d’un défunt en cette période de Toussaint. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Certains proches endeuillés se retrouvent parfois dans l'impossibilité de se rendre au cimetière. Souvent à cause d’un déménagement, ou bien d'une perte d’autonomie. Ça n'a pas échappé à Clément Belouin. Cet habitant du Gua (Charente-Maritime) vient de créer son entreprise "Maritime sépulture”, spécialisée dans l’entretien des tombes.

À peine le portail du cimetière de Marennes franchi, Clément Belouin se met au travail : il nettoie le tombeau, les plaques, les ornements et change les pots de fleurs. L’opération va durer 1 heure 30. Sa cliente habite Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Elle est âgée de 80 ans et ne marche plus très bien. Son cas est loin d'être une exception. C’est ce qui est arrivé à la grand-mère de l’entrepreneur.

Une histoire familiale à l'origine de sa reconversion

"Ma grand-mère, qui a 95 ans, a déménagé dans un autre département, en Dordogne. Elle a demandé à des pompes funèbres et à des fleuristes s'ils pouvaient entretenir la tombe. Tous ont répondu oui, mais ils n’ont jamais envoyé de devis. Je me suis rendu compte qu’il y avait énormément de personnes qui ne peuvent plus entretenir leur tombes__", explique Clément, qui a fini par quitter le monde de l'immobilier pour se lancer dans l’entretien des sépultures.

Un changement de cap atypique

Clément explique avoir voulu changer d'approche dans son travail, en mettant en avant l'humain, plutôt que l'argent. "Je voulais travailler au calme". Dans un cimetière, c’est chose faite. Il a parfois le sentiment de pénétrer l'intimité des familles. "Je nettoie les tombes de personnes que je ne connais absolument pas”.

Son travail prend tout son sens lorsque de vieilles connaissances de la famille passent devant le tombeau. "C'est très bien", le félicite une dame, venue se recueillir quelques mètres plus loin. Elle a connu la famille en question, et se dit rassurée de voir le tombeau entretenu. "C'est important, cela fait du bien à ceux qui restent", explique-t-elle.

Pour rassurer ses clients, à chaque fin de mission, Clément prend son travail en photo afin de l’envoyer aux familles. "Ça leur fait beaucoup de bien”, confirme l'entrepreneur, qui repart pour trois autres cimetières. La demande est forte. Deux mois après avoir créé son entreprise, il réussit déjà à en vivre.