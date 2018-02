Selon France Info, l'enseigne Carrefour prévoit de fermer 273 magasins en France, dont neuf en Pays de Savoie. Aucun hypermarché n'est concerné, ce sont les enseignes Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Contact Marché qui sont visées.

D'après le journal Midi Libre et France Info 273 magasins Carrefour sont menacés de fermeture en France et 79 autres passeraient en location-gérance. Nos confrères dévoilent cette carte de France des fermetures ce vendredi soir. Elle serait issue d'un document de travail confidentiel.

On y trouve trois enseignes Carrefour Contact en Savoie et six en Haute-Savoie.

Savoie : Bourg-Saint-Maurice, Aix-Les-Bains, Saint-Jean-De-Maurienne

Haute-Savoie : Seynod, Bonneville, Scionzier, Annemasse-Barbusse, Anthy-sur-Léman et Thonon-Les-Bains.