Neuf millions de clients d'Easyjet touchés après une cyberattaque

Easyjet a été victime d'une cyberattaque, annonce la compagnie aérienne britannique ce mardi. Les pirates ont eu accès aux donnée personnelles d'environ neuf millions de clients comme les adresses emails et détails de voyage, et pour plus de 2.000 personnes les données des cartes de crédit.