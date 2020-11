Neuilly-Crimolois : un nouveau marché, "autant faire travailler les petits producteurs"

Un nouveau marché s'est installé vendredi 27 novembre 2020 à Neuilly-Crimolois près de Dijon. Une bonne chose en ces temps de confinement selon les clients et les commerçants. La commune souhaite l'agrandir dans le futur avec davantage de stands.

On vient chercher de quoi faire la soupe ce week-end !

Malgré le confinement, une nouveauté à Neuilly-Crimolois (Côte-d'Or), à une quinzaine de minutes en voiture de Dijon. Un marché s'est installé pour la première fois, vendredi 27 novembre 2020, avec sept commerçants, dont un primeur et un boucher. "Une bonne initiative", selon les habitants, heureux de ne pas avoir à prendre leur voiture pour faire leurs courses, surtout en cette période où les déplacements sont limités - même si les emplettes restent autorisées.

Sur le marché, des clients ravis et des cabas pleins ! Copier

"Il y a de la demande"

Parmi les commerçants, Daniel Godot, apiculteur à Auvillars-sur-Saône près de Beaune. Malgré la crise, il est très sollicité. "On constate aujourd’hui qu'il y a pas mal de petits marchés qui s'ouvrent, on a de la demande, raconte-t-il. Il y a peut-être un retour en arrière par rapport à cette mondialisation qui fait qu'on produit de tout et un peu n'importe quoi. Les gens ont envie de retrouver le côté terroir".

Daniel Godot, apiculteur, parle d'une "bonne nouvelle" Copier

Daniel Godot, apiculteur, veille sur son miel, "sa passion" © Radio France - Adrien Beria

Davantage de commerçants dans le futur ?

Ce marché aura lieu tous les vendredi de 8h30 à 12h30 Un temps, la commune a envisagé l'organiser le soir, pour attirer les personnes qui travaillent la journée, mais l'idée a été abandonnée pour l'hiver, la nuit et le froid tombant plus rapidement. En revanche, d'autres commerçants pourraient bientôt rejoindre les sept déjà présents. Le premier adjoint au maire, Philippe Fernandez, évoque un poissonnier, et dit avoir été contacté par des vendeurs de vêtements par exemple.