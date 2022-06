Neuvy sur Barangeon : Un repreneur pour le domaine de la Grande Garenne

Le conseil départemental du Cher ( avec 50.000 euros) et la commune de Neuvy sur Barangeon (5.000 euros) seront présents dans la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui exploitera le site. Au total, VVF va investir quatre millions d'euros pour le dynamiser. Une excellente nouvelle pour la Sologne. L'emplacement, à un peu plus de deux heures de Paris, est stratégique pour VVF. La présidente de l'opérateur touristique, Martine Pinville y voit une vraie opportunité : " Imaginez, un site boisé de 102 hectares de forêts, un bel habitat avec une partie hôtelière, de la restauration, une salle de spectacle, trois étangs. Tout cela à deux heures de Paris, pas très loin d'une autoroute. C'est une vraie opportunité pour nous. La grande Garenne sera un acteur majeur de notre développement pour des séjours familiaux au vert. On respectera le site. Pas question d'y aménager d'espace aquatique. Ce n'est pas dans l'essence des lieux. On y développera également fortement l'activité séminaire d'entreprise. "

Martine Pinville, présidente de VVF © Radio France - Michel Benoit

Une capacité hôtelière de 350 lits. VVF y développera des séjours nature pour les familles. D'ici la fin de l'année une dizaine de logements en bois, des constructions autonomes en énergie, y seront aménagés. Une chaudière à bois déchiqueté sera également installée pour remplacer la chaudière au fuel. La Grande Garenne intéresse aussi beaucoup l'éducation nationale : " Nous avons découvert ce site quand nous avons organisé le premier séjour de cohésion du SNU " explique Katia Béguin, rectrice de l'académie Orléans-Tours. " On peut aussi y organiser des séjours notamment l'été pour les vacances ou les colo apprenantes. C'est parfait aussi pour nos classes vertes. C'est un site exceptionnel. On a bien l'intention de travailler avec VVF mais il faudra examiner les conditions, évidemment."

Marie-Pierre Cassard, maire de Neuvy sur Barangeon © Radio France - Michel Benoit

VVF, un repreneur volontaire, c'est un soulagement pour Marie-Pierre Cassard, maire de Neuvy sur Barangeon : " On espère bien rester connu grâce à VVF. Que Neuvy sur Barangeon apparaisse en grand dans les catalogues. Il y a une piscine qui pourra être utilisée par les scolaires. Elle nous sera très utile car ce qui est très important, c'est que ce site gardera sa vocation sociale." Onze personnes travaillent sur le site de la grande garenne, d'autres embauches seront programmées en fonction de l'activité. L'exploitation commerciale pourrait démarrer en fin d'année.