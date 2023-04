Neuvy-sur-Barangeon : VVF relance le domaine de la Grande Garenne

C'est, en superficie, le plus grand VVF de France. Les projets ne manquent pas pour dynamiser ce site de 103 hectares, à l'entrée de la Sologne, à moins de deux heures de Paris. Un objectif : en faire un lieu de vacances nature idéal pour les habitants de la région parisienne, mais aussi de tourraine ou de l'Orléanais.

Jean-François Gouriot, directeur du VVF de la Grande Garenne à Neuvy sur Barangeon © Radio France - Michel Benoit

103 hectares de verdure, quatre étangs, au coeur d'une nature préservée. Dépaysement assuré pour les citadins, notamment de région parisienne, une cible clairement identifiée par Jean-François Gourio, directeur du VVF de la Grande Garenne : " On est très facilement accessible par rapport à Paris. Ils viennent ici pour se ressourcer sur des courts séjours. Nous avons quatre chemins de randonnée, la piscine, le sauna, notre petite ferme avec quelques animaux que les enfants peuvent nourrir. et les étangs pour différentes activités. On croise souvent des animaux. c'est assez surprenant pour des citadins de rencontrer une biche ou un cerf et ça leur plaît évidemment beaucoup. On propose des sorties nature notamment."

L'un des quatre étangs du domaine de la grande garenne © Radio France - Michel Benoit

Les quatre-vingt-dix chambres vont être relookées et d'ici juillet de nouvelles constructions seront entreprises : " Des hébergements un peu atypiques dans la forêt, dans le style scandinave, détaille Jean-François Gourio*. Ils seront complétement autonomes en énergie ou pour l'assainissement. Pas plus d'une dizaine d'environ 25 à 30 mètres carrés. "*

Les chambres vont être rénovées © Radio France - Michel Benoit

Un restaurant de 250 couverts ouvert à tous, des salles de séminaires, le site espère aussi développer la clientèle d'entreprise et accueillera des spectacles dans son auditorium : " C'est un très bel équipement de 335 places assises, poursuit Jean-François Gourio*. Cela nous permet de faire des animations ponctuelles, des pièces de théâtre, des conférences. Cela peut être du cinéma qu'on organisera environ une fois par mois. On propose aussi ce lieu pour des clients de séminaire ou de réunion."*

Le grand auditorium © Radio France - Michel Benoit

Les réservations sont d'ailleurs ouvertes pour le spectacle d'un humoriste du Djamel Comedy Club, Kevin Razy, le 29 avril.