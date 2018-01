Landes, France

C'était il y a neuf ans jour pour jour, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2009. La tempête Klaus ravageait le massif forestier landais avec des vents jusqu'à 172km/h à Biscarrosse. Plus de 20% de la superficie totale, un million d'hectares environ, est détruite à plus de 40%. Pour indemniser les propriétaires privés, qui détiennent la grande majorité de la forêt, et les communes forestières, l'Etat met alors en place le Plan Chablis, soit une enveloppe de 525 millions d'euros pour nettoyer et replanter.

Le plan Chablis est arrivé à échéance le 31 décembre dernier et neuf ans après la catastrophe, tout le massif gascon n'a pas été reboisé. Sur les 210.000 hectares, 204.800 ont été replantés. "On en a perdu" reconnaît Bruno Lafon, le président du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest "mais ça devient presque marginal par rapport à ce que nous avons pu conserver. Quand on m'a demandé à l'époque si nous allions reboiser, je disais bien sûr, mais sortant d'une première tempête en 1999, je doutais... Or, il s'avère que les bois sont sortis et dès que les indemnisations de l'Etat ont été acquises, très vite les travaux ont commencé".

Un recul d’environ 5.000 hectares

La forêt landaise a donc perdu environ 5.000 hectares, soit l'équivalent de 7 terrains de football, puisque des particuliers, comme les agriculteurs, et des communes ont décidé de ne pas replanter, malgré les aides de l'Etat. Près de Parentis-en-Born, à Ychoux, par exemple, la commune possède 1.600 hectares dont 700 ont été détruits en 2009. La municipalité a choisi ne ne reboiser que 610 hectares. Les 90 hectares restants ont servi à l'installation d'une centrale photovoltaïque, qui fonctionne depuis deux ans, "pour faire un relais de production" explique le maire, Marc Ducom, et donc compenser la perte des pins maritimes. L'élu ne regrette pas son choix, d'abord parce que la parcelle en question ne donnait plus rien depuis des années, "c'est 90 hectares de forêt en moins, mais c'est 90 hectares qui me rapportent dix fois plus que la forêt immédiatement aussi ! Je suis extrêmement attaché à la forêt, mais il faut se rendre à l'évidence... Il n'y a rien qui pousse... Qu'est ce qu'on doit faire alors ? Investir sans arrêt ? A perte ? On a beau aimer la forêt... Par contre le reste on le reboise..."

D'autres communes landaises ont, elles, opté pour un reboisement total. C'est le cas en Haute-Landes, de Brocas-les-Forges, qui possède 1.100 hectares de pins maritimes. En 2009, près de 400 hectares sont à terre et plus d'une centaine est ravagé l'année suivante, par le scolyte. Au total, c'est donc près de la moitié, soit 500 hectares de pins maritimes, qui est détruite. C'est alors un énorme coup dur pour la commune, puisqu’à l'époque toute la réserve de bois prêt à couper est perdue. La perte est estimée à plus de 2 millions d'euros. C'est grâce aux aides et aux indemnisations du plan Chablis, que Brocas-les-Forges peut replanter, car elle aurait dû trouver 500.000 euros, en comparaison le budget de la commune oscille entre 800.000 et un million d'euros.

Des conséquences encore pendant de nombreuses années

Le patrimoine est reconstitué, mais impossible de tourner la page. La tempête Klaus va encore laisser des traces pendant de nombreuses années pour les communes, qui s'appuyaient beaucoup sur le produit des ventes de bois pour financer leurs investissements, raconte le maire de Brocs-les-Forges, Jean-Luc Blanc-Simon : "On ne récupérera jamais tout ce qu'on a perdu et là on va en plus rentrer dans le dur. Nous entrons dans une décennie au cours de laquelle on aura quasiment plus de bois à couper. Pour les premières éclaircies de ces 500 hectares, récemment plantés, on comptera sur une rentrée d'argent autour des années 2022 ou 2025."

Jean-Luc Blanc-Simon, comme beaucoup de Landais, reste aussi très marqué par les dégâts de la tempête Klaus, "une tempête que je ne nomme même pas, parce que pour moi c'est un événement tellement catastrophique, qu'elle ne mérite pas d'avoir un nom". Il parle aussi de ce "cauchemar qui demeure très vivace... Maintenant il faut regarder devant, on ne va pas se lamenter sans cesse... Il n'empêche que dès qu'il y a un coup de vent annoncé, je peux vous dire qu'on reste très vigilant et forcément inquiet".

De jeunes pins sur la route entre Brocas-les-Forges et Canenx-et-Réaut © Radio France - Valérie Mosnier

Le cas particulier des communes hors régime forestier

Dans les Landes, une vingtaine de communes ont choisi de se débrouiller seules. Un régime d'auto-gestion de la forêt hérité d'un arrêté de 1949. Comme Cère, Mézos ou Labrit, des municipalités ont refusé de confier la gestion de leur domaine forestier à l'Organisation Nationale des Forêts (ONF). En conséquence, elles n'ont touché aucune aide de l'Etat, aucune indemnisation. Car, pour bénéficier du Plan Chablis, elles devaient se soumettre au régime forestier.

A Cère, la commune possède un millier d'hectares dont les deux tiers ont été détruits, soit entre 500 et 600 hectares. Sans aucune aide, le maire, Jean-Pierre Fontan, compte sur la régénération naturelle, mais aucun pin ne pousse sur les terrains plus austères. Lui aussi fait, aujourd'hui, le constat du manque à gagner pour les finances municipales. Avant 2009, la vente de bois rapportait entre 200.000 et 300.000 euros. "Les années qui ont suivi la tempête, les chablis (les bois abattus par le vent et tombés par terre) ont été rachetés, mais pas au tarif du bois qui était sur pied. C'est une perte considérable, parce que la replantation ça va être entre 1.000 et 1.500 euros de l'hectare. Pour la première fois, cette année 2018, il n'y aura aucune recette provenant du bois", explique t-il.

Jean-Pierre Fontan ne cache pas non plus son appréhension d'une nouvelle tempête : "Pendant longtemps ça a été le feu, les choses maintenant tellement bien mises en place qu'on n'a pas de grandes craintes. Mais le climat constitue des craintes réelles. Et puis le souvenir demeure parce qu'on se trouve désemparés ! On n'a plus de rêve d'investissement, on se contente de poser des rustines..."

Les communes qui ne sont pas soumises au régime forestier ont saisi la justice pour demander une indemnisation au même titre que les autres communes et les propriétaires privés. Elles ont été déboutées par le Tribunal Administratif mais aussi le Conseil d'Etat.