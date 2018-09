Rouen, France

"On est balayés, c'est violent. La façon dont ça s'est passée est inacceptable". Tom, le directeur adjoint du magasin rouennais, ne digère toujours pas la réunion de ce mercredi matin. La direction française de New Look est venue à Rouen annoncer aux salariés que la boutique de la rue du Gros Horloge fermerait ses portes... mercredi prochain à la clientèle. Trois jours plus tard pour les salariés.

"On a eu l'impression d'être face à des robots, ils étaient face à un écran, mal à l'aise. Nous leur avons posé beaucoup de questions sur les raisons de cette fermeture, sur le reclassement des salariés, ils ne nous ont rien répondu. C'est extrêmement brutal. Ils auraient pu nous prévenir bien plus tôt. Car nous avons vu les documents du PSE, ils sont très épais. Ne me dites pas que ça a été écrit en deux jours", poursuit Tom qui ne digèrent pas d'avoir reçu il y a quelques jours les cartons et le papier-bulle pour...vider les stocks du magasin.

"On avait l'impression d'être face à des robots"

Les 7 salariés du magasin de la rue du Gros Horloge sont abasourdis et ne comprennent pas les raisons de cette fermeture "Certes l'enseigne connaît des difficultés, notamment à cause de la concurrence d'Internet. Mais notre magasin était celui qui marchait le mieux, c'est incompréhensible", ajoute le vendeur. Et New Look va complètement disparaître de Rouen puisque la boutique des Docks 76 fermera en février selon ce salarié.

"Une annonce violente et brutale", témoigne un vendeur Copier

New Look, dont le siège est basé en Angleterre, a annoncé au total la fermeture de 21 de ses 29 magasins français. 250 salariés vont se retrouver sur le carreau. Les négociations sur le plan social débuteront lundi prochain.