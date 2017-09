NextAlim, l'entreprise poitevine qui élève des mouches, s'industrialise

NextAlim, jeune pousse d'entreprise poitevine, va mettre en service sa première unité industrielle début 2018. Elle pratique l'entomoculture, c'est-à-dire l'élevage d'insectes, pour fabriquer notamment de la farine à destination de l'alimentation animale.

Créée en 2014, l'entreprise NextAlim, installée à Poitiers, élève des mouches. Elle utilise les larves, qu'elle nourrit grâce notamment aux invendus des supermarchés ou aux fruits et légumes mal calibrés des producteurs. Le but est de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en créant de la nutrition animale : les asticots sont séchés et transformés en graisse ou en farine.

Actuellement, l'entreprise est au stade de prototype et les quelques bioréacteurs tiennent dans un hangar. Mais d'ici quelques mois, la première unité industrielle sortira de terre, à Poitiers, et sera mise en service au premier trimestre 2018.

Des fonds et un assouplissement de la réglementation européenne

NextAlim a levé , auprès de Suez Ventures et d'autres partenaires, 7 millions d'euros pour son industrialisation (sur un total de 10 millions depuis l'origine du projet). Mais pour que toutes les conditions soient réunies afin de se lancer dans la dimension industrielle, il a fallu attendre que la réglementation européenne sur l'alimentation animale évolue. Chose faite le 1er juillet dernier.

"Il y a de nombreux animaux qui mangent des insectes, les poules en particulier, les poissons aussi. Maintenant, l'alimentation animale répond à une réglementation très stricte notamment depuis les problématiques de vache folle", explique le fondateur et président de NextAlim, Jean-François Kleinfinger.

"On ne pouvait pas donner des insectes à des poissons, parce qu'il faut que ce soit produit dans un abattoir homologué. Or, un abattoir homologué, par définition, ça tue un vertébré. Donc on ne pouvait pas produire des farines d'insectes compatibles avec la réglementation. Depuis le 1er juillet, nous pouvons maintenant alimenter de la pisciculture avec de la farine d'insecte." - Jean-François Kleinfinger

NextAlim emploie actuellement neuf salariés. Jean-François Kleinfinger espère embaucher environ quinze personnes dans l'année à venir.